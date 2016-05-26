به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در دومین گردهمایی آموزشی و توانمندسازی مدیران کل اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ساری برگزارشد اظهار داشت: مبارزه با فقروایجاد رفاه بدون کمک استان ها انجام نمی شود و باید به این منظور در سطح استان ها تلاش جدی شود.

وی از فعال شدن دبیرخانه شورایعالی اشتغال در این خصوص خبر داد و گفت: باید در استان ها دبیرخانه های مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی نیز تشکیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به آسیب های اجتماعی را از برنامه های مهم خود اعلام کرد و افزود: باید مبارزه با آسیب های اجتماعی در استان ها و در بخش رفاهی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت وگو تبدیل و برای آن اقدامات اساسی انجام شود.

ربیعی درباره ایجاد بخش هایی با عنوان فرهنگ و رسانه در استان ها توضیح داد و گفت: این امر باید به صورت ارائه خدماتی محدود به رسانه های محلی محروم باشد.

وی بر برگزاری مانور حمایت از کارگران تاکید کرد و ادامه داد: در بازرسی ها حق هیچ کارگری نباید نادیده گرفته شود.

ربیعی با اعلام این که مزد از تورم پیشی گرفته است سیاست های مزدی دولت جدید را عادلانه توصیف کرد.

وی اظهار کرد: باید افکار عمومی برای تقویت جایگاه تعاونی ها آماده شوند چرا که گسترش تعاونی ها به بخش اشتغال کمک شایسته ای خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیران اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسرکشور خواست تا در دولت تدبیر و امید کارایی خود را نشان دهند.

وی همچنین خواستار ارتقای دانش مدیران خود در سراسر کشور شد و تاکید کرد: دانش مدیران باید در حوزه های مختلف از جمله سیاستگذاری در عرصه های فعالیت خود افزایش پیدا کند.

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حفظ استقلال شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و گفت: در مدیریت شرکت ها نظارت داشته باشید و نه دخالت.

وی ایجاد فضا برای ورزش و تفریح رایگان خانواده کارگران را بسیار ضروری دانست و با ذکر خاطره ای از کودکی خود گفت: هیچ گاه لذت ورزش رایگان در زمین راه آهن را فراموش نمی کنم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارکنان این وزارتخانه را موتور حرکت مجموعه دانست و گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم استانهای ما از هرگونه ریخت و پاش مالی خودداری می کنند اما بازهم ضروری می دانم بر ادامه این روند درست تاکید کنم.