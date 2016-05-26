به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم این رقابت‌ها عصر پنج‌شنبه ۶۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبردداخلی در هشت دور هزار و هزار و ۷۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۶۸۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هشت‌گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه تا هشت ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار و ۷۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که محمد خوجملی با اسب دلدل طلا زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و طاهر گوگ نژاد با اسب آی بک و آرمین آق آتابای با اسب پوربه به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های ترکمن دو ساله و دو تا ۱۲ امتیازی به مسافت هزار متر بود که بنیامین جرجانی با اسب کمپانی عنوان اول را به دست آورد و طاهر گوگ نژاد با اسب قوش قانت و پیمان قلرعطا با اسب جیران سینا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که پیمان قلرعطا با اسب بیگدار موفق به کسب مقام اول شد و کمال صالح پور با اسب سل اشتون و مهران قولاق با اسب پالرمو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبردداخلی سه و چهار ساله و هشت تا ۱۸ امتیازی به مسافت هزار و ۷۰۰ متر شکل گرفت که ستار مهرانی با اسب نجیب خان زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و عیدمحمد غراوی با اسب تیم وتاری و کمال دالیجه عطا با اسب چندو به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۸ امتیازی به مسافت هزار و ۷۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب آرزو بالام نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و بنیامین جرجانی با اسب النترا و کمال دالیجه عطا با اسب ریحانه نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب‌های دوخون سه ساله و هشت تا ۲۲ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار و ۷۰۰ متر بودند که ستار مهرانی با اسب جان سل مقام اول را کسب کرد و بنیامین جرجانی با اسب فربال و عبدالرحیم آرامیده با اسب جان کازاوی به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۷۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دالیجه عطا با اسب الونیکس زودتر از سایرین به مقصد رسید و قربان محمد اودک با اسب نورقوش و جواد آچاک با اسب ماریانا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور هشتم و پایانی اسب‌های تروبردداخلی سه و چهار ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۷۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب ایلوسیو موفق به کسب مقام اول شد و ستار مهرانی با اسب ریوونتورا و نادر صالح پور با اسب جنی بست به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم مسابقات کورس اسب‌دوانی بهاره گنبدکاووس، ستار مهرانی با کسب سه مقام نخست و یک مقام دوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت.

هفته سیزدهم و قهرمانی این رقابت‌ها عصر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار می‌شود.