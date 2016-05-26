به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صالح طبری عصر پنجشنبه در همایش پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با همکاری اداره ثبتاحوال و بهداشت و درمان در بهشهر افزود: باید بر اساس سیاستهای جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقا، پویایی و بالندگی و جوانی جمعیت باهدف افزایش نرخ باروری به این امر توجه شود.
صالح طبری با اعلام اینکه در جهان امروز، جمعیت، شاخصی ارزشمند و بسیار مهم برای معادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، ادامه داد: لذا بر اساس این فاکتورها باید برای توسعه و افزایش جمعیت بیش از هر زمان دیگری فرهنگسازی شود.
وی گفت: رهبری به افزایش تعداد جمعیت و فرزند آوری تأکید فراوان داشتهاند و ما در این زمینه تکلیف و وظیفهداریم اقدام و تلاش کنیم و با فرهنگسازی در راستای چند فرزندی، جامعه جوان را به سمت ازدواج و افزایش فرزند سوق دهیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بهشهر همچنین رشد فزاینده طلاق در جامعه را خطری مهم برای جامعه و جمعیت جامعه ما دانست و خاطرنشان کرد: باید با فرهنگسازی مناسب ازدواج را افزایش داد و با آگاهیرسانی از طلاق جلوگیری شود.
صالح طبری گفت: خانوادههایی که بیش از یک سال از ازدواج آنها گذشته و برنامهای برای فرزند آوری ندارند، خانوادههایی که فرزند یا فرزندان خود را به دنیا آورده و باوجود تمایل به داشتن فرزند بعدی به دلیل نبود شرایط لازم، نمیتوانند دارای فرزند بعدی باشند از گروههای هدف مداخله در سیستم بهداشت و درمان هستند که با دقت در این راستا و توجه به این گروه وارد عمل شدهایم.
وی افزود: یکی از مهمترین رسالتهای بهداشت و درمان، آگاهیرسانی به جامعه در این مورد است که بهترین سن بارداری چه سنی است که علاوه بر آن بهترین فاصله بین بارداریها و همچنین تأمین خدمات استاندارد برای فاصلهگذاری مناسب و بارداریهای از مسائل مهم در دستور کار است تا به افزایش جمعیت کمک شود.
