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۱۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۲۲

بر اساس آمار سازمان پزشكي قانوني :

ايران بالاترين آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات را در جهان داراست

بررسي هاي انجام شده درگروه آمار سازمان پزشكي قانوني نشان مي دهد كه طي تابستان سال جاري 7933 نفر به علت تصادفات رانندگي فوت كرده اند كه اين رقم نسبت به تابستان سال گذشته 5/20 درصد افزايش دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي كشور  طبق بررسي هاي  انجام شده  ، 8/81 درصد افراد متوفي مرد و 2/18 درصد زن بوده اند.همچنين بيشترين حجم فوتي هاي ناشي از تصادفات در اين مدت به استانهاي خراسان 896 نفر ، تهران 795 نفر، فارس 556 نفر، و اصفهان 483 نفراختصاص داشته است.

اين بررسي نشان مي دهد كه در اين مدت استانهاي ايلام 120 درصد، فارس 5/88 درصد، مركزي 3/80 درصد و بوشهر 7/66 درصد از بيشترين ميزان رشد مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده اند.

همچنين درتابستان امسال ميزان مراجعه مصدومين ناشي از تصادفات به مراكز پزشكي قانوني  كشور 1/34 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

براساس اين گزارش طي شش ماهه اول سال 1382، 13 هزار و 570 نفر فوتي و 12 هزار و 826 نفرمصدوم ناشي از تصادفات رانندگي در مراكز پزشكي قانوني كشورمورد معاينه قرار گرفته اند.
براساس اين آمار ايران بالاترين نرخ مرگ ومير ناشي از تصادفات را در جهان داراست.

کد مطلب 36690

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