ايران بالاترين آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات را در جهان داراست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي كشور طبق بررسي هاي انجام شده ، 8/81 درصد افراد متوفي مرد و 2/18 درصد زن بوده اند.همچنين بيشترين حجم فوتي هاي ناشي از تصادفات در اين مدت به استانهاي خراسان 896 نفر ، تهران 795 نفر، فارس 556 نفر، و اصفهان 483 نفراختصاص داشته است.
اين بررسي نشان مي دهد كه در اين مدت استانهاي ايلام 120 درصد، فارس 5/88 درصد، مركزي 3/80 درصد و بوشهر 7/66 درصد از بيشترين ميزان رشد مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده اند.
همچنين درتابستان امسال ميزان مراجعه مصدومين ناشي از تصادفات به مراكز پزشكي قانوني كشور 1/34 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
براساس اين گزارش طي شش ماهه اول سال 1382، 13 هزار و 570 نفر فوتي و 12 هزار و 826 نفرمصدوم ناشي از تصادفات رانندگي در مراكز پزشكي قانوني كشورمورد معاينه قرار گرفته اند.
براساس اين آمار ايران بالاترين نرخ مرگ ومير ناشي از تصادفات را در جهان داراست.
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