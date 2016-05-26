یزد مشکلات اقتصادی کمتری نسبت به کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا عصر امروز در دیدار با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان با برشمردن پیشینه یزدی‌ها در امر تولید و کار و کوشش اظهار داشت: خوشبختانه استان یزد در مقایسه با سایر استان ها در حوزه کسب و کار و تولید و صنعت و کار و کوشش از مشکلات کمتری رنج می برد که نشان از همتبلند مردمان این استان در خودکفایی است.

وی ادامه داد: به اذعان آمار و ارقام و گزارش عملکردی که از استان یزد در اختیار داریم همچنین بررسی های ما نشان می دهد که استان یزد با وجود مشکلات اقتصادی و سرایط دشواری که دارد همواره سعی کرده جایگاه خود را بهبود ببخشد و در این امر موفق بوده است.

برخي واحدهاي صنعتي با همين اوضاع آشفته مالي نيز خوب كار مي‌كنند

صالحي نيا اضافه کرد: در حوزه تولید و صنعت در سطح کشور مشکلات زیادی داریم که در استان یزد هم این مشکلات وجود دارد اما در حال حاضر نیز واحدهای صنعتی فعالی داریم که با مدیریت صحیح خود در همین وضعیت آشفته هم به خوبی کار می‌ کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اگر همه واحدها را با یک چوب برانیم و بگوییم که همه مشکل دارند و توان کار نیست و نمی شود صادرات کرد و تولید فلج شده و ... بی انصافی است در حالیکه چنین نیست اینگونه بگوییم.

وی ادامه داد: تعطیلی واحدها و فعالیت با یک سوم ظرفیت و نیمی از ظرفیت را انکار نمی‌کنیم و برای این واحدها نیز برنامه های خوبی تدارک دیده شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

نیاز به نوسازی و بازسازی ماشین الات بر اساس تکنولوژی روز

صالحی نیا با بیان اینکه دولت برنامه‌هایی را برای رونق تولید و بازسازی ماشین آلات در صنایع استان ها دارد عنوان کرد: برای اینکه بتوانید در سطح بازارهای جهانی تولیداتی قابل رقابت ارائه کنید نیاز به نوسازی و بازسازی ماشین الات بر اساس تکنولوژی روز است که نوسازی صنایع در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از صنایع و تلاش برای بازگشت رونق به تولید عنوان کرد: دولت مبلغی را برای پرداخت به واحدهای صنعتی که مشکل‌ دارند در سطح کشور در نظر گرفته که شناسایی این واحدها را در سه دسته دنبال خواهد کرد.

صالحی نیا تصریح کرد: واحدهای کوچک و متوسط در سه دسته غیرفعال، نیمه‌فعال و فعال شناسایی خواهند شد که بر عهده دبیرخانه‌ها و خانه‌های صنعت و معدن و کارگروه‌های تسهیل گذاشته شده و صاحبان صنایع می‌توانند از این طرق اقدام کنند.

تعريف ۷ پروژه براي هر استان در راستاي سياست‌هاي حمايت از توليد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هفت پروژه برای استان‌ ها ابلاغ شده که در راستای سیاست های حمایت از تولید و فعال سازی ظرفیت های تولیدی و تکمیل این ظرفیت ها بر اساس شرایط موجود کشور اجرایی خواهند شد.

وی از تدوین بسته صادراتی دولت برای صنایع خبر داد و گفت: دولت برای توسعه صادرات در راستای سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی و توسعه رونق در تولید و صنعت کشور بسته حمایتی را تدارک دیده که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صالحی نیا همچنین از صاحبان صنایع و تشکل های صنعتی در سطح استان خواست تا در تکمیل این بسته حمایتی برای صادرات دولت را یاری کنند و نظرات و پیشنهاداتی که اجرای است را به دولت ارائه کنند.