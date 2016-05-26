به گزارش خبرنگار مهر، احمد آزادمرد عصر امروز در جمع صاحبان تولید و صنعت استان یزد اظهار داشت: واحدهای صنعتی مشکلات زیادی را تحمل می‌ کنند اما به واسطه بهره‌مند نبودن از تکنولوژی روز در ماشین آلات و تجهیزات از رقابت در بازارهای خارجی نیز باز مانده اند.

وی با تاکید بر لزوم نوآوری و به روز رسانی در ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در صنایع استان افزود: بدون تکنولوژی امکان رقابت در بازارهای خارجی را نداریم و نمی توانیم کالای قابل رقابتی را عرضه کنیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرایط امروز نسبت به چندسال گذشته تغییر کرده اذعان داشت: برای همه فعالان اقتصادی روشن است که دولت هدفی جز حمایت و پشتیبانی از صنعت و تولید را ندارد و به واسطه همین دیدگاه موفق شد تا سایه تحریم را از سرکشور رفع کند.

لزوم نگاه ويژه به توليد و اقتصاد در دوران پساتحريم

وی اضافه کرد: شرایط امروز با شرایط زمان تحریم فرق دارد و اکنون در زمان پسا تحریم هستیم که برای پساتحریم مباحث متعددی مطرح شده است و باید در این میان نگاه ویژه‌ای به حوزه تولید و اقتصاد داشت باشیم.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در حوزه ساختاری در نظام اقتصادی کشور ضعف داریم خواستار بازنگری و اصلاح ساختارهای تولیدی در کشور شد و بیان داشت: اصلاح قوانین و مقررات و تغییر دیدگاه ها و پرهیز از تفسیرهای متفاوت در قانون در این زمینه و حمایت از تولید موثر خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات گوناگون و متعدد حوزه صنعت و اقتصاد، فشارهای وارد شده ناشی از تحریم به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را یادآور شد و عنوان کرد: صنایع در طول ۱۲ سالی که سایه شوم تحریم ها بر کشور حاکم بود و روز به روز بدتر می شد مشکلات متعددی را تحمل کردند اما امروز به حمایت نیاز دارند.

مشکلات پیش آمده برای واحدهای صنعتی تولیدی خارج از قصور و اختیار مدیران است

آزادمرد مشکلات پیش آمده برای واحدهای صنعتی تولیدی را خارج از قصور و اختیار مدیران برشمرد و عنوان کرد: مدیران واحدهای تولیدی نقشی در بروز نوسانات نرخ ارز و مالیات بر ارزش افزوده نئاشتند که اینگونه باید فشار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و ناتوانی در اقساط آن را تحمل کنند و با امور مالیاتی تنش داشته باشند.

دبیر انجمن مدیران استان یزد ادامه داد: در همین حال امور مالیاتی نسبت به وصول مالیت بر ارزش افزوده خود در پایان هر دوره سه ماهه اقدام می‌کند این در حالی است که قرار بود این طرح به صورت آزمایشی و برای پنج سال اجرا شود و اکنون در آستانه دهمین سال خود قرار دارد.

وی اضافه کرد: وضعیت بازار اشفته است و تولیدکنندگان ما با چک های برگشت خورده ای مواجه هستند که نمی توانند حتی کالای خود را نیز بر اساس این کاغذها بفروشند و پول مالیات و بیمه و بانک را نقدی بدهند.

وی ادامه داد: امید است در این زمینه دولت با بازنگری در قوانین تدبیری برای برون رفت از این مشکلات بیندیشد.