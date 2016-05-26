احداث آزادراه همدان - کرمانشاه با مشارکت سرمایه گذاران ایتالیایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی عصر امروز پنجشنبه در نشستی که با استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: قرارداد اجرای آزادراه همدان- کرمانشاه با قرارداد شرکت ایتالیایی تا هشتم خرداد نهایی می‌شود و این شرکت اهتمام جدی برای این کار دارد.

وی افزود: انتخاب مسیر آزادراه همدان - کرمانشاه با خود سرمایه‌گذاران ایتالیایی است و این آزاده راه از مسیری عبور داده می‌شود که ترافیک بیشتری داده باشد و امیدواریم که مسیر این آزادراه از سنقر عبور داده شود.

امینی با اشاره به اینکه مسیر کرمانشاه - خرم آباد در بطن مسیر احداث آزادراه بازرگان تا بندر امام قرار دارد، گفت: شرکت ایتالیایی برای احداث این آزادراه نیز وارد مذاکره شده‌ وقرار است این شرکت با سازمان راهداری به توافق برسند تا این پروژه به صورت BOT یا BLT احداث شود.

وی از آمادگی شرکت مرز راه برای احداث آزادراهی در مرز پرویزخان و خسروی به سرپل ذهاب خبر داد و افزود: مجموع این دو مسیر ۲۴ کیلومتر است و این شرکت برای احداث این پروژه اعلام آمادگی کرده و با توجه به ترافیک بالای این دو مسیر احداث آزادراه برای شرکت مربوطه مقرون به صرفه است.

امینی ابراز امیدواری کرد: در صورتیکه قرارداد پروژه احداث آزادراه مرز پرویزخان و خسروی به سرپل نهایی شود پیش بینی ما این است که در مدت ۱۸ ماه این پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.