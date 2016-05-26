افزایش پروازهای تهران -تفلیس به ده پرواز در هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری جشن های بیست و پنجمین سالگرد استقلال گرجستان ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب مورخ ۹۵/۳/۴ وارد تفلیس شده و روز چهار شنبه ۹۵/۳/۵ دیدارهای جداگانه ای با جالاغانیا معاون آسیا و اقیانوسیه و آفریقای وزارت امور خارجه و جانلیدزه وزیر امور خارجه گرجستان داشت.

در این ملاقاتها، ابعاد مختلف روابط دو جانبه و بویژه طرح ها، پروژه های دراز مدت و پایدار و همکاریهای اقتصادی و تجاری و همچنین آخرین تحولات گردشگری و مناسبات مردمی بین دو کشور مورد تبادل نظر مسولان عالیرتبه سیاسی دو کشور قرار گرفت و راه کارهای توسعه و گسترش آن نیز بررسی گردید.

در این رابطه، مقامات عالی وزارت امورخارجه گرجستان اظهار داشتند که بیانیه های دولتی و دستور العمل های لازم در راستای رفع تحریم ها و اجرای برجام به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرجستان ابلاغ گردیده و از نظر دولت گرجستان هیچ مانعی برای استقرار مجدد و توسعه همکاری های بانکی بین دو کشور، وجود نخواهد داشت.

ضمنا با توجه به اجرای مجدد موافقتنامه لغو روادید برای اتباع ایرانی از سوی گرجستان، موضوع برقراری پروازهای هفتگی بین دو کشور که طی دو هفته آینده به بیش از ده پرواز خواهد رسید، نیز بررسی و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص مزیتهای ترانزیتی دو کشور ایران و گرجستان و طرحهای توافق شده و در حال بررسی برای استقرار و تقویت کریدورهای حمل و نقل بین دو کشور (زمینی، هوایی، ریلی) گفتگو و تبادل نظر بعمل آمد.

وزیر امور خارجه گرجستان از این که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده که استقلال گرجستان را به رسمیت شناخته و در طول ۲۵ سال روابط دو جانبه، همواره از استقلال و تمامیت ارضی گرجستان حمایت نموده است، از حضور رحیم پور در تفلیس در استانه بیست و پنجمین سالگرد استقلال گرجستان تشکرو ابراز خرسندی نمود.

ضمنا موضوع هم کاری های منطقه ای و بین المللی بین دو کشور و تحولات مناطق پیرامونی ایران و گرجستان، مورد توجه و بررسی طرفین قرار گرفت.

در دیدار معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه گرجستان، دعوتنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران بعنوان کوبریکاشویلی نخست وزیر گرجستان، به وزیر امور خارجه این کشوز تسلیم گردید.