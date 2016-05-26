نوجوان مشهدی در چاه ۴ متری سقوط کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد شامگاه پنج شنبه حادثه ای مبنی بر سقوط نوجوانی حدودا ۱۴ ساله در داخل چاهی به عمق تقریبی ۴ متر توسط شهروندان به سامانه تلفنی ۱۲۵ اعلام و نجاتگران از دو ایستگاه به محل حادثه واقع در شهرک شهید بهشتی مشهد اعزام شدند.

براساس این گزارش به دنبال حادثه مذکور که در هنگام پریدن پسر ۱۴ ساله از روی چاهی خشک (چاه طرح اگو) به عمق تقریبی ۴ متر اتفاق افتاده بود، نجاتگران آتش نشانی با حضور در محل حادثه، فرد حادثه دیده را ضمن رعایت نكات ایمنی به سطح منتقل و وی را که تنها دچار ترس و اضطراب شده بود، برای مداوا و اطمینان از سلامت وی تحویل تکنسین های اورژانس دادند.

بنابراعلام کارشناسان این سازمان در بررسی های اولیه علت بروز این حادثه نبود سر پوش بر روی دهانه چاه گزارش شد.

بنابراین گزارش به دلیل مجاورت پارک کودک با چاه مذکور نجاتگران آتش‌نشانی ضمن کشیدن نوار هشدار در اطراف محل و اقدامات ایمنی لازم با تحویل محل به عوامل انتظامی به عملیات خود خاتمه دادند.