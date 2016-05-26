خشم سعودی ها از حضور سردار قاسم سلیمانی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری رأی الیوم، وی ادعا کرد: قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران و سپاه قدس در لیست تروریست ها قرار دارند.

الجبیر در ادامه ادعای خود با بیان اینکه سپاه پاسداران با ملت سوریه و در عراق می جنگند و دست به اقدامات خرابکارانه در مناطق مختلف جهان می زند، گفت: از نظر ریاض اقدامات سلیمانی و سپاه پاسداران در عراق مردود است.

وی علت حضور سلیمانی در عراق را هماهنگی میان بغداد و تهران دانست و اینکه علت این حضور در نتیجه هماهنگی میان آمریکا و ایران باشد را رد کرد.

وزیر امور خارجه عربستان ادعا کرد: آنچه که باعث آزردگی عربستان می شود، عدم احترام ایران به حسن همجواری است.

این مقام سعودی در ادامه اظهارات ضد ایرانی خود، عنوان کرد: ایران نباید در امور داخلی کشورهای عربی دخالت و یا از گروه های شبه نظامی فرقه ای در این کشورها حمایت کند.

وی بار دیگر بر موضع تکراری ریاض در مورد بشار اسد ریئس جمهوری سوریه تاکید کرد و گفت: اسد باید از قدرت کناره گیری کند.

از سوی دیگر عادل الجبیر گفت که عربستان نسبت به گسترش روابط با مسکو در همه زمینه ها بسیار دارد.

وی در ادامه سخنان خود بدون توجه به نقش سعودی ها در ایجاد تروریسم و حمایت از آن مدعی شد: با روسیه در رابطه با مبارزه با تروریسم توافق کرده ایم.

وزیر خارجه عربستان سعودی که سیاست های اشتباهش منطقه را به آتش کشیده، عنوان کرد: عربستان از روسیه دعوت می کند که درباره موضوعات مورد اختلاف مانند ایران، سوریه و یمن مذاکره کند.