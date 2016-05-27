«آوی گبای» به نشانه نفرت از «لیبرمن» استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از استعفای آوی گبای وزیر محیط زیست این رژیم با گذشت یکسال از تصدی وی در این سمت خبر دادند.

رسانه های صهیونیستی این تصمیم گبای را به علت حضور آویگدور لیبرمن در کابینه این رژیم دانستند.

گبای ملحق شدن لیبرمن به کابینه رژیم صهیونیستی را به گامی که نمی توان با آن کنار آمد توصیف کرده بود.

این در حالی است که موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز قبلا به دنبال اختلاف با نتانیاهو استعفا کرده بود.

آویگدور لیبرمن تفکرات تندروی شدید صهیونیستی دارد و حامی تشدید اقدامات ضد فلسطینی ها و ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی است.