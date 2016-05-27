  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

«آوی گبای» به نشانه نفرت از «لیبرمن» استعفا داد

«آوی گبای» به نشانه نفرت از «لیبرمن» استعفا داد

پس از اینکه موشه یعلون از کابینه رژیم صهیونیستی خارج شد، وزیر محیط زیست رژیم صهیونیستی نیز استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی از استعفای آوی گبای وزیر محیط زیست این رژیم با گذشت یکسال از تصدی وی در این سمت خبر دادند.

رسانه های صهیونیستی این تصمیم گبای را به علت حضور آویگدور لیبرمن در کابینه این رژیم دانستند.

گبای ملحق شدن لیبرمن به کابینه رژیم صهیونیستی را به گامی که نمی توان با آن کنار آمد توصیف کرده بود.

این در حالی است که موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز قبلا به دنبال اختلاف با نتانیاهو استعفا کرده بود.

آویگدور لیبرمن تفکرات تندروی شدید صهیونیستی دارد و حامی تشدید اقدامات ضد فلسطینی ها و ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 3669372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها