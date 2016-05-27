حریفان عابدینی و پاکدامن در جدول ۶۴ نفره مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جهانی مسکو فردا شنبه برگزار می شود. مجتبی عابدینی و علی پاکدامن دو نماینده ایران در این رقابت ها هستند که بر اساس قرعه مقابل حریفانشان برای صعود به جدول ۳۲ نفره به میدان خواهند رفت.

مجتبی عابدینی که به خاطر قرار داشتن در جمع ۱۶ بازیکن برتر دنیا، از حضور در مرحله مقدماتی مسابقات معاف شد و به طور مستقیم در جدول ۶۴ منفره قرار گرفت، فردا در این مرحله مقابل نیکولاس از مجارستان قرار می گیرد. علی پاکدامن هم که در مرحله مقدماتی نمایندگان روسیه، انگلیس، ژاپن، بلاروس و لهستان را برد و تنها مقابل حریف ایتالیایی خود تن به شکست داد و به‌طور مستقیم به جدول ۶۴ نفره صعود کرد، در این مرحله برابر حریفی از گرجستان قرار خواهد گرفت.

امروز جمعه و در روز نخست مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جهانی مسکو، فرزاد باهر ارسباران با متحمل شدن ۵ باخت و دستیابی تنها به یک پیروزی، از صعود از مرحله مقدماتی بازماند. محمد رهبری هم با ۳ برد و ۳ باخت این مرحله را پشت سر گذاشت، اما در جدول ۹۶ نفره مسابقات، مقابل فردریک از آلمان ۱۵ بر ۱۰ باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

تیم ملی شمشیربازی ایران با هدایت پیمان فخری در مسابقات جهانی جایزه بزرگ مسکو شرکت کرده است. این رقابت ها فردا با معرفی برترین ها به پایان می رسد.