مسابقه تیراندازی اهداف ثابت در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی استان بوشهر، به مناسبت سالروز فتح خرمشهر یک دوره مسابقات تیراندازی در رشته اهداف ثابت تفنگ بادی ۱۰ متر و تپانچه بادی ۱۰ متر به‌صورت آزاد روز جمعه در هیئت تیراندازی استان بوشهر برگزار شد.

در این دوره ۲۵ نفر شرکت کردند که در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر آقایان بهزاد آلتوان، حمید ظروفچیان و خداداد عطازاده مقام‌های اول تا سوم و در بخش بانوان سیده صدیقه حسینی، سارا محمدی و فاطمه متوسلی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته تپانچه آقایان ابراهیم ریشهری مقام اول، سید احمد بلادی مقام دوم، و محمد تاج دینی مقام سوم و در بخش خواهران نیز سارا علیزاده مقام اول، نوشین پی‌خسته مقام دوم و شهربانو عاربی مقام سوم را به دست آوردند.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر از سوی هیئت تیراندازی استان بوشهر جوایز نفیسی اهدا شد.