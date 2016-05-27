ابراز امیدواری اتحادیه عرب به موفقیت کنفرانس سازش پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب بعد از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان کرد: دیدارهای های ما با عباس مهم است، ولی این دیدار در سایه آمادگی برای برگزاری نشست فوق العاده اتحادیه عرب در سطح وزراء از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

العربی ادامه داد: این نشست ویژه بررسی اوضاع در سرزمین فلسطین خواهد بود.

مقامات فرانسه اعلام کرده اند، سوم ژوئن (۱۴ خرداد) نشست بین المللی صلح با حضور نمایندگان قدرت های بزرگ و بدون حضور طرف های اسرائیلی و فلسطینی برگزار خواهد شد و هدف از آن ایجاد مقدمات لازم برای برگزاری کنفرانس بین المللی در پاییز آینده با مشارکت دو طرف است.

قرار است در این کنفرانس حدود ۲۰ کشور، اتحادیه اروپا و سازمان ملل شرکت کنند.

رژیم صهیونیستی به شدت مخالف برگزاری این کنفرانس است و نتانیاهو معتقد است که فلسطینیان و اسرائیلی باید گفتگوهای مستقیم و بدون پیش شرط را از سر بگیرند مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین از این طرح فرانسه استقبال کرده اند.

مذاکرات سازش میان صهیونیست ها و فلسطینیان به علت مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادی دور چهارم اسرای فلسطینی، در آوریل ۲۰۱۴ تاکنون، متوقف شده است.

به رغم ادعای مکرر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای گفتگوی مستقیم با عباس، رهبران فلسطینی می گویند سال ها مذاکره با رژیم صهیونیستی به اشغالگری این رژیم پایان نداده و به همین دلیل راهبرد دیپلماسی با نهادهای بین المللی را در پیش گرفته اند.