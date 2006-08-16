به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در اصفهان "مهندس رسول حامديان" مدير كل تعاون استان اصفهان در مراسم افتتاح هفدهمين شعبه صندوق تعاون استان اصفهان گفت: راه اصلي توسعه مناطق محروم از مسير و گذرگاه بخش تعاون مي گذرد.

وي افزود: تجربه نشان داده كه از طريق كانال دولتي امكان توسعه اقتصادي كشورها ميسر نيست و كساني كه در سيستم دولتي مشغول بكارند انگيزه اي براي كار بيشتر، ترقي و تحول ندارند.

دير كل تعاون استان اصفهان با اشاره به حذف مقررات دست و پاگير از سوي صندوق تعاون به عنوان تنها موسسه مالي و اعتباري بخش تعاون در ارائه تسهيلات گفت: در سال گذشته صندوق تعاون كشور 1140ميليارد ريال تسهيلات در اختيار اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني قرار داده است.

حامديان در ادامه اظهار داشت: از تسهيلات اعطايي در سال گذشته 19.5 درصد آن در بخش صنعت و معدن، 12.6 درصد، در بخش مسكن و عمران، 31.7 درصد، در بخش كشاورزي، 27 درصد در بخش خدمات، و 9.2 درصد در بخش بازرگاني بوده است.

وي در پايان گفت: صندوق تعاون به هر واحد مسكوني كه تا 5 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد مبلغ 50 ميليون ريال، به منظور خريد لوازم خانگي20 ميليون ريال و جعاله تعميرات مسكن 10ميليون ريال با شرايط سهل و آسان پرداخت خواهد نمود.