فروش بلیت فینال جام حذفی فوتبال درخرمشهر/جام به موزه اهدا می شود

امین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فاصله یک کیلومتری ورزشگاه اروندان تا شهرک سوم خرداد دو کانکس برای خرید بلیت، بازرسی و جلوگیری از ازدحام جمعیت برقرار می شود.

وی توضیح داد: از مقابل شهرک کوی سوم خرداد تردد خودروها به طرف ورزشگاه ممنوع و گیت فروش بلیت در اولین بازرسی مقابل این شهرک برقرار و همچنین به زودی در چهارراه شهید مطهری (مرکز شهر خرمشهر) مکانی برای فروش بلیت ایجاد می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر، حداقل قیمت بلیت ها را پنج و حداکثر را ۱۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت بلیت تماشای بازی های جام حذفی کشور در ورزشگاه ۱۵هزارنفری نفت و گاز اروندان خرمشهر، ۱۰هزار تومان برای جایگاه های پایین و پنج هزار تومان ویژه جایگاه های بالا است.

صابری از اتخاذ تدابیری برای تردد و پارک خوردوها در روز برگزاری مسابقه اشاره کرد و افزود: به طور موقت از مسیر مخالف به طرف ورزشگاه برای تردد خودروهای در حال حرکت به سمت اهواز استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل شهرک سوم خرداد (پیش ساخت) پارکینگ بزرگی تدارک دیده شده و از اردوگاه شهید باکری نیز برای پارکینگ در این ایام استفاده می شود.

رونمایی از کاپ قهرمانی جام حذفی در شلمچه

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر همچنین به برشماری برنامه های فرهنگی فینال جام حذفی فوتبال در خرمشهر پرداخت و مراسم میثاق ورزشکاران با شهدا و رونمایی از کاپ قهرمانی جام حذفی در شلمچه را از مهمترین این برنامه ها دانست.

وی عنوان کرد: مراسم میثاق ورزشکاران با شهداروز شنبه هشتم خرداد با اجرای برنامه هایی متنوع برگزار که در نهایت کاپ قهرمانی توسط فرزندان شهدای مدافع حرم منیعات و عسکری فرد رونمایی می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر، رژه ورزشکاران و اجرای حرکات نمایشی توسط ورزشکاران رشته های اسکیت، تکواندو و کنگ فو و کبدی، اجرای سرود ویژه برنامه گرامیداشت آزادسازی خرمشهر گروه نواهای آیینی حرا، تجلیل از ۲۰ نفر از عوامل سازنده استادیوم و برگزاری فینال جام حذفی از شرکت نفت و گاز اروندان و از منطقه آزاد اروند را از جمله برنامه های فرهنگی ورزشی اجرا شده در روز برگزاری مسابقه برشمرد.

وی با بیان اینکه در طول برگزاری مسابقه شخصیت های مهم ورزشی و معنوی شهرستان به همراه عوامل برگزاری این مسابقه در خرمشهر تجلیل می شود، عنوان کرد: از پیشکسوتان ملی پوش فوتبال، خانواده شهدا، رزمنده پیشکسوت ورزشی و جانبازان دوران دفاع مقدس و خانواده های شهدای مدافع حرم تجلیل می شود.

اهدای جام حذفی به موزه دفاع مقدس خرمشهر

صابری همچنین خبر از اهدای جام حذفی به موزه دفاع مقدس خرمشهر در روز بعد از مسابقه را داد و گفت: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۰ خرداد با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، مسئولان سازمان لیگ، مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از ورزشکاران اهدای جام حذفی به موزه دفاع مقدس خرمشهر انجام می شود.

وی بیان کرد: به ابتکار سازمان لیگ فوتبال ایران و به منظور ارج نهاد به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس، امسال از جام حذفی دوعدد ساخته شده که یکی از آن به تیم قهرمان و یکی دیگر طی مراسم ویژه ای به موزه دفاع مقدس خرمشهر اهدا می شود.

صابری افزود: در این مراسم علاوه بر اهدای جام، نمونه مدال قهرمانی، پیراهن ها و بازوبندهای امضا شده کاپیتان های تیم های ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران و کارت های زرد - قرمز امضا شده داوران به این موزه اهدا خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر در پایان از همشهریان و تماشاچیان خواست با رعایت قوانین و اخلاق شهروندی و رعایت فرهنگ عمومی و همکاری با نیروهای انتظامی یک بار دیگر فرهنگ اصیل جنوبی را به معرض نمایش بگذارند و خاطره خوشی برای جاودانه بودن اینگونه اتفاقات عالی در نگاه ورزشکاران و مجریان برگزار کننده مسابقات بر جای بگذارند.