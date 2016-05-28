باشگاه خبرنگاران نوشت: از روز گذشته کاسبی افرادی که برگه معاینه فنی برای خودروهای دارای مشکل بدون حضور خودرو در مراکز صادر کننده برگه معاینه فنی می‌گرفتند کساد شد. سامانه یکپارچه ای توسط وزارت کشور راه اندازی شد تا تمامی مجوزها از طریق آن صادر شود. در گذشته عده‌ای از کاسبان جدید با دریافت مبالغی بیشتر، گواهی معاینه فنی را برای خودروهای دارای مشکل صادر می‌کردند و در اکثر موارد اصلا نیاز به حضور خودرو در مراکز نیز نبود.

سیمفا چیست؟

نواب حسینی منش با اشاره به اتصال سامانه سیمفا به بانک اطلاعاتی پلیس تصریح کرد: یکی از مقدمات پیاده‌سازی و اجرای طرح مناطق کم انتشار آلایندگی (LEZ) و ممانعت از تردد خودروهای آلاینده در رینگ سبز (زوج و فرد)، استفاده از سامانه سیمفا جهت تجمیع اطلاعات خودروهای معاینه شده در کشور و کنترل خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین‌های ثبت پلاک در مناطق مذکور می‌باشد که با توجه به اثرات مثبت این طرح در کاهش آلودگی هوا جهت تسریع اجرای آن، ستاد معاینه فنی نسبت به استفاده از این سامانه در مراکز معاینه فنی شهر تهران اقدام کرده است و به زودی بر اساس مصوبات هیات وزیران، پلیس به صورت نرم افزاری نسبت به اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی که در این محدوده تردد می‌کنند، اقدام خواهد کرد.

وی در خصوص تاثیر معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا گفت: مطابق تجربیات کشورهای موفق در زمینه کاهش و مهار آلودگی هوا در کلانشهرها، کاهش آلودگی هوا مستلزم برنامه ریزی و چندین اقدام می باشد که معاینه فنی نیز به عنوان یکی از اقدامات، نقش خود را در این بهبود ایفا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: براساس مطالعات انجام گرفته در دانشگاه‌های داخلی، معاینه فنی می‌تواند نقش حداقل ۱۰ درصدی در کاهش آلودگی هوا را داشته باشد. به طور کلی با توجه به ارتباط آلودگی هوا با حادث گردیدن امراض ناشناخته و تحمیل هزینه های بسیار بالای درمان به جامعه، برای کشورها حتی کاهش یک درصدی بسیار حائز اهمیت بوده و در ارتباط با آن هزینه و سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی را انجام می‌دهند.

بر همین اساس می‌توان معاینه فنی را به عنوان یک اقدام کم هزینه و موثر در زمینه کاهش آلودگی هوا دانست که بدون تردید اثربخشی آن مستلزم همکاری شهروندان در رعایت قانون است.

حسینی منش در ارتباط با هدف از پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی معاینه فنی (سیمفا) و اثرات مثبت آن بر ارائه خدمات معاینه فنی در سطح کشور اظهار داشت: از دوسال گذشته برنامه نویسی و استقرار سامانه سیمفا در مراکز معاینه فنی سطح کشور جهت تامین چندین هدف توسط وزارت کشور در حال انجام است. اولین هدف ارتقای سطح کیفی نظارت بر مراکز بوده است. این نرم افزار دارای امکانات مدیریتی بوده و کلیه فرایندهای حوزه برچسب حسب نیاز مراکز، حدود مجاز رد و قبولی خودروها در آزمون‌ها، استخراج گزارش مالی و مدیریتی توسط یک هسته مرکزی (وزارت کشور) قابل کنترل و مدیریت می‌باشد. در چند سال اخیر پس از توسعه مراکز معاینه فنی در سطح کشور یکی از مهم‌ترین معضلات عدم وجود وحدت رویه در انجام معاینه فنی بوده که خوشبختانه با پیاده سازی این نرم افزار، کلیه مراکز براساس استاندارد ملی معاینه فنی تجدید نظر ۹۱۸۱ نسبت به انجام معاینه فنی و آزمون خودروها اقدام می‌نمایند و کیفیت ارائه خدمات معاینه فنی در سطح کشور یکپارچه و یکسان می گردد.

صدور مجوز بدون تساهل

وی افزود: در این نرم افزار تساهل و مساعدت برای هیچ خودرویی در مراکز امکان پذیر نبوده و کلیه حدود مجاز رد و قبولی خودروها صد در صد با نرم افزار کنترل می‌شود. یکی دیگر از اهداف این سامانه تجمیع اطلاعات خودروهای معاینه فنی شده در سطح کشور در یک دیتا بانک واحد بوده که درنهایت اطلاعات این سامانه به دیتا بانک پلیس جهت اعمال جریمه برای خودورهای فاقد معاینه فنی متصل می‌گردد تا پلیس بتواند بدون حضور فیزیکی در سطح شهر با استفاده از امکانات نرم افزاری نسبت به اعمال قانون اقدام نماید. بدون تردید پیگیری‌های مجدانه خوبی که در این دوسال توسط مسئولین امر و بالاخص پلیس راهور انجام شده، می‌تواند اثرات مثبتی برای شهروندان که همان کاهش آلودگی هوا و قابل تنفس شدن این هواست، در پی داشته باشد.

وی در خصوص امکان تعطیلی و غیرفعال شدن مراکز شهر تهران جهت نصب این نرم افزار گفت: حسب هماهنگی انجام شده با تیم نرم افزار وزارت کشور و ایجاد بسترها سخت افزار و نرم افزاری لازم در مراکز از چند ماه گذشته به قطعیت این اتفاق نخواهد افتاد و فعالیت مراکز حتی یک ساعت هم متوقف نخواهد شد. تنها با توجه به تغییر نرم افزار ممکن است در چند روز ابتدایی سرعت پذیرش خودروها به کندی انجام شود که از شهروندان گرامی در خواست می‌شود در این ارتباط همچون همیشه که این مجموعه را یاری کرده‌اند، سعه صدر لازم را داشته تا مشکلات و نواقص احتمالی مرتفع شود.

ممنوعیت صدور معاینه فنی خودرو خارج از سامانه سیمفا

امیر جعفرپور، مدیرکل دفتر حمل ‌و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این ارتباط افزود:هم اکنون مراکز معاینه فنی خوروهای سبک در شهرها به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) متصل است و برخورد قانونی با صادرکنندگان گواهی معاینه فنی خودروها خارج از سامانه سیمفا صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد:با پیوستن تهران به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) از چهارم خردادجاری تمام شهرهای کشور گواهی یکسان معاینه فنی خودرو را صادر و به مراجعه کنندگان عرضه می کنند.

جعفرپور گفت : خوشبختانه به تازگی یک باند جعل گواهی معاینه فنی خودرو در استان البرز با ۳۰۰ جاعل و توزیع کننده کشف و عاملان آن دستگیر شدند و محل چاپ با کمک مراجع ذیربط و نهادهای مسئول استان البرز کشف و تعطیل شد.

وی ادامه داد: متاسفانه براساس گزارش های دریافتی در تبریز و اصفهان بعضی از مراکز معاینه فنی اقدام به توزیع گواهی (برگ و برچسب) معاینه فنی خارج از سامانه سیمفا می کنند که این امر خلاف قانون است.

مدیرکل دفتر حمل ‌و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: این برچسب ها اعتبار ندارند ودریافت آن مانع از اعمال جریمه در آینده نزدیک توسط دوربین های پلاک خوان در سطح شهر نخواهد شد.

جعفرپور گفت: با اتصال سامانه سیمفا در آینده نزدیک به سامانه پلیس راهور ناجا که در حال حاضر مراحل آزمایشی دریافت و ارسال داده ها را سپری می کند، امکان اعمال قانون برای خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی از طریق دوربین های پلاک خوان در سطح شهرها و جاده ها فراهم خواهد شد.

وی، اتصال تمام مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهرها به سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) را پایان مرحله نخست معاینه فنی خودروها در کشور و همسان سازی و استانداردسازی این مراکز را مرحله دوم ذکرکرد.

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی با دوربین

جعفرپور تصریح کرد : اکنون جریمه فقدان گواهی معاینه فنی با آخرین تغییرات مبلغ ۵۰۰ هزار ریال است که امکان اعمال آن از طریق دوربین های پلاک خوان فراهم شده است و با اتصال پلیس راهور به سامانه سیمفا، این امر از آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی گفت: لازم است مالکان خودرو با وارد کردن vin خودرو خود در سامانه سیمفا به نشانی Symfa.moi.ir ، نسبت به اعتبار گواهی معاینه فنی در آینده نزدیک اقدام کنندکه با توجه به ملحق شدن مشهد و تهران به این سامانه، شماره خودروهای معاینه شده در این شهرها در حال ورود به سامانه است.

برخورد با فاقدان معاینه فنی

سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور ناجا در خصوص نحوه نظارت بر معاینه فنی خودروها و همچنین برگه‌های معاینه فنی غیرمعتبر گفت: برابر قوانین و مقررات خودروهایی که فاقد برگه معاینه فنی معتبر باشند؛ جریمه خواهند شد و در سال گذشته حدود ۹ درصد از خودروهایی که کنترل شدند؛ فاقد برگه معاینه فنی معتبر بودند.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ نیز تاکنون ۸ درصد از خودروهایی که کنترل مدارک شده‌اند؛ فاقد معاینه فنی معتبر بوده‌اند که در این زمینه سامانه کنترل معاینه فنی با همکاری وزارت کشور،‌ پلیس راهور و سازمان محیط زیست راه اندازی شده که از طریق این سامانه پس از بررسی های فنی از طریق ارتباطات برخط پلیس خودروهایی که فاقد برگه معاینه فنی معتبر باشند؛ توسط دوربین‌ها ثبت شده و جریمه برای آنها اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه خودروهای زیر ۵ سال در حال حاضر نیازی به برگه معاینه فنی ندارند گفت: پلیس با این مساله موافق نیست و امیدواریم این مساله در مجلس اصلاح شود و سالانه برای همه خودروها نظارت فنی صورت گیرد و برگه معاینه فنی صادر شود، چرا که هم از نظر ایمنی و هم از نظر زیست محیطی این مساله قابل توجه است.