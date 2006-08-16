شوراي گروه علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد شيراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر رضوي پور در اين شورا در مورد اهميت مسئله تربيت و مشاوره سخناني ايراد كرد و مسئولان را به بكارگيري اصولي و علمي علوم تربيتي و مشاوره ترغيب كرد.

وي اضافه كرد: دانستن علوم تربيتي و مشاوره از مهمترين مسائل در برخورد با مشكلات دانشجويان است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز افزود: مبحث علوم تربيتي و مشاوره در صدر برنامه هاي دانشگاه است كه به همين منظور مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي شيراز مركز مشاوره خود را گسترش خواهد داد.

به گزارش مهر، در اين جلسه دكتر "فاطمه محمدي" به عنوان مدير گروه علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد شيراز معرفي شد.