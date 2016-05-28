به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، ایرج دست نشان افزود: در۱۳ خرداد ماه سالجاری ۱۳۵ دستگاه اتوبوس کاروان زیارتی ازاستان زنجان به مرقد امام خمینی اعزام می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی لازم در خصوص برگزاری هرچه با شکوه تر اعزام اتوبوس ها در غالب کاروان های زیارتی به مرقد امام خمینی (ره)انجام شده است، گفت: در ۱۳ خرداد ماه سالجاری ۱۳۵ اتوبوس در غالب کاروان های زیارتی به مرقد حضرت امام خمینی (ره) اعزام می شوند.

دست نشان با بیان اینکه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان طبق روال گذشته برای ارسال اتوبوس به مناسبت سالگرد بنیانگذار انقلاب اقدام می کند، اظهار داشت: در آستانه بیست وهفتمین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذارانقلاب اسلامی، اقدامات و برنامه‌ریزی لازم در خصوص برگزاری هرچه با شکوه تر این مراسم و تامین ناوگان مورد نیاز برای جابه‌جایی و خدمات دهی مناسب به زائران حرم مطهر آغاز شده است و بعد از ظهر ۱۳ خرداد ماه سالجاری اتوبوس های اداره حمل و نقل وپایانه های استان زنجان در اختیار کمیته اعزام قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان تصریح کرد: اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان زنجان آمادگی لازم را در جهت تخصیص اتوبوس‌های با کیفیت و تجهیزات ایمنی لازم دارند و شرکت‌های حمل ونقل مسافری نیز ملزم به کنترل و نظارت فنی وکیفی ناوگان، استفاده از رانندگان واجد شرایط ، تاکید بر رعایت اصول ایمنی و ارایه خدمات مناسب به زائران هستند.