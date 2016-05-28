شعاعی از مدیران فرهنگی بود که با دانش خود بر فرهنگ افزود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آئین تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی شعاعی که صبح امروز شنبه هشتم خردادماه در حیات ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان برگزار شد، گفت: ما امروز شخصیتی را تشییع می کنیم که چندین سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه های فرهنگی و پژوهشی سرامد علم و ادب و اخلاق بوده است و در هر قسمتی که مشغول به کار شد، موفق بیرون آمد.

وی زنده یاد شعاعی را انسانی بسیار مسمم، قاطع و با برنامه توصیف کرد و یادآور شد: پست مشاوره در همه وزارتخانه ها، معمولاً خیلی پست جدی نیست اما آقای شعاعی مانند یک وظیفه شناس به صورت تمام وقت در این مسئولیت ایفای وظیفه می کرد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پژوهشی که خود در حوزه قرآن پژوهی انجام داده است، از ۵۰ واژه ای که زنده یاد شعاعی در پژوهش های خود از قرآن استخراج و نسبت به آنها تحقیق کرده بود، سخن گفت و افزود: ما اصرار داشتیم که پژوهش های آقای شعاعی به صورت کتاب چاپ شود که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک بیفتد.

وی در پایان سخنانش فقدان شعاعی را تسلیت گفت و یادآور شد: مرحوم شعاعی مصداق یک انسان «صابر» بود. همان کسانی که خداوند وعده بهشت را به آنها داده است.

بسیاری از کارهای ارزشمند شعاعی نزد فرزندانش هم بیان نشده است

احمد مسجد جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سخنان خود در آئین تشییع پیکر همکار سابقش در این وزارتخانه گفت: آقای شعاعی دو سه هفته پیش به دنبال این بود که ۵ هزار جلد از آثار و کتابهایش را به جایی اهدا کند که ما هم پیشنهاد دادیم این کتابها در جایی به نام خود ایشان اهدا شود. یک هفته پیش بود به من گفت این کار را انجام داده و کتابهایش را به کتابخانه آستان قدس رضوی هدیه کرده است اما اصرار داشت که نامی از این کار او در آستان قدس رضوی نیاید و جایی به نامش ثبت نشود.

وی افزود: بسیاری از کارهای ارزشمند آقای شعاعی حتی نزد فرزندانش هم بیان نشده است از جمله همین اهدای ۵ هزار کتاب. آقای شعاعی در سال ۷۱ بنیان کنگره های ایران شناسی بعد از انقلاب را گذاشت و برای انجام این کار هم خودش مطالعات وسیعی انجام داد و آثار زیادی را جمع آوری کرد. به این اعتبار باید او را بنیانگذار کنگره های ایرانشناسی بعد از انقلاب اسلامی دانست.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: آقای شعاعی از کسانی بود که حدود ۲ سال در جبهه های جنگ حضور داشت و جانباز دفاع مقدس بود. او پیش از آنکه تحصیلاتش را در رشته فیزیک در انگلیس پیگیری کند، به دلایلی از این کشور بیرون آمد؛ بیرون آمدنی که دیگر امکان بازگشت برای او فراهم نبود.

مسجد جامعی زنده یاد شعاعی را بزرگتر و عالم تر از آنی دانست که نشان می داد و گفت در دوره ای که ما تلاش می کنیم نشان دهیم عالم، آگاه، فداکار، فرهنگی و حق جو هستیم، مرحوم شعاعی همه این خصایل را با هم یکجا داشت.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: من در سالهای آخر مسئولیتم در وزارت ارشاد پیشنهاد برگزاری جایزه‌های ادبی پروین اعتصامی و جلال آل احمد را دادم که مسئولیت این جشنواره‌ها بر عهده آقای شعاعی افتاد. بعد از مدتی از برگزاری جایزه پروین، من خواستم که آثار ارائه شده در این جایزه را به من بدهند که آقای شعاعی آمد و گفت من همه این کتابها را خوانده ام. در واقع او یک مدیر فرهنگی بود که با دانش، نوشته ها، تلاش و کارآیی خودش بر حوزه فرهنگ، افزود.

وی در پایان سخنانش گفت: من ضایعه فقدان زنده یاد محمدعلی شعاعی را به علاقه مندان حوزه های مطالعات قرآنی و اصحاب فرهنگ و هنر و همکاران سابق خودم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین همسر و خانواده آقای شعاعی تسلیت می گویم.

مراسم تشییع پیکر محمدعلی شعاعی با اقامه نماز به امامت حجت الاسلام حشمتی پایان یافت و پیکر او برای خاکسپاری در قطعه نام آوران به بهشت زهرا انتقال یافت.

تسلیت وزیر ارشاد به خانواده شعاعی

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل حضور در آیین افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نتوانسته بود خود را به مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی شعاعی محقق، قران پژوه، معاون اسبق فرهنگی این وزارتخانه و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حیاط ساختمان اصلی وزارت ارشاد برگزار شد، برساند، در خاتمه این برنامه در محل برگزاری این مراسم، دقایقی کوتاه با خانواده محمدعلی شعاعی، دیدار و ضایعه فقدان این مدیر فرهنگی را به همسر و فرزندان زنده یاد شعاعی تسلیت گفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:حضور آقای شعاعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ما بسیار مغتنم بود و ما همواره از افکار و اندیشه های ایشان استفاده می کردیم. سابقه همکاری من با آقای شعاعی به سال ۷۱ برمی گردد و در طول این مدت او را همکاری بسیار با تواضع، مودب و فهیم یافتم. آقای شعاعی چهره ای فرهنگی و دوست داشتنی برای ما بود.

خانواده زنده‌یاد شعاعی هم با قدردانی از قدرشناسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برپایی مناسب تشییع پیکر این مدیر فرهنگی و حضور گسترده همکاران سابق زنده یاد شعاعی برای ادای تسلیت به وی قدردانی کردند.

مراسم یادبود محمدعلی شعاعی فردا یکشنبه ۹ خرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۵.۴۵ در مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد برگزار می‌شود.