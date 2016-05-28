به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق کارگران ساختمانی و در اجرای مسئولیت های موضوع ۱۸ قانون بهبود مستمر کسب و کار و نظارت بر فعالیت تشکل های کارگری فعال در بخش ساختمان خصوصا فرآیند تعیین هویت و معرفی افراد به مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همه خدمات به این قشر زحمتکش از طریق دفاتر پیشخوان دولت که مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه می شود.

بر اساس این ماده قانون مدیریت کیفیت، به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخشهای مختلف ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش،وزارت تعاون کار و رفاء اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکلها مسئولیت تعین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.

شایان ذکر است دستورالعمل کلی تمدید پروانه مهارت ساختمان کارگران ساختمانی در قسمت اطلاعیه های سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر قابل مشاهده است.

کسب رتبه سطح یک حقوق مصرف کننده

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در اولین دوره ارزیابی حقوق مصرف کننده حائز رتبه سطح یک در بین دستگاه های اجرایی استان شد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر لوح سپاس رعایت حقوق مصرف کننده را با رتبه سطح یک با امضاء مدیر کل بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان بوشهر دریافت کرد.

اجرای طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان دشتستان

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دشتستان از اجرای طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایرو مناطق دور افتاده خبر داد.

مهدی فرامرزی اظهار کرد: اجرای طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، با بهره گیری از ظرفیت های درون سازمانی، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام می شود.

وی عنوان کرد: نیازسنجی آموزش های مهارتی روستاییان با استفاده از نظرات کارگروه های اشتغال شهرستانی برای متقاضیان شغل به ویژه کارآفرینی در بخش های کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و..... انجام شده است.