سرهنگ شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور زنجان به ارمغانخانه یک محور فرعی بوده و به هیچ وجه حادثه‌خیز نیست، افزود: متاسفانه رانندگان خاطی در این محور حادثه‌آفرینی می‌کنند و به همین جهت طراحی های در این محور انجام شده و تجهیزات و تابلوی‌های راهنمایی و رانندگی نصب‌شده است.

وی اظهار کرد: حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی در محور زنجان به ارمغانخانه ۸۵ کیلومتر تعریف‌شده ولی رانندگان با سرعت ۱۲۰ و بالاتر در این محور فرعی حرکت می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان تصریح کرد: محور زنجان به ارمغانخانه استانداردهای لازم تعریف‌شده و رانندگان بدون در نظر گرفتن فرعی بودن این جاده قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند که این امر باعث وقوع تصادف می‌شود. همچنین چون این محور کم‌عرض است رانندگان باید با دقت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

شیر محمدی با بیان اینکه محور زنجان به ارمغانخانه ایمنی سازی شده است، افزود: متاسفانه رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و حادثه آفرینی می کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان در ادامه از وجود ۱۲۰ نقطه حادثه خیز در استان زنجان خبر داد و گفت: طی سال جاری ایمن سازی نقاط حادثه‌خیز اولویت کاری خواهد بود و حمایت‌های اعتباری طی سالجاری برای ایمنی سازی نقاط حادثه خیز صورت می گیرد و در این زمینه تاکنون ۵۰ نقطه در سطح محورهای مواصلاتی استان ایمن سازی شده است.

شیرمحمدی با اشاره به نصب دوربین‌های ثبت تخلف در محورهای استان زنجان تصریح کرد: مکان یابی مسیرهای ارتباطی اصلی توسط اکیپ پلیس راه و حمل و نقل و پایه‌هایی استان زنجان برای نصب دوربین انجام شده و این سیستم در مسیرهای فرعی و نقاط حادثه خیز به منظور کنترل ترافیک نصب می‌شود.