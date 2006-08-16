مهندس عباس محتاج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم، با اشاره به افزايش زائران كشور‌هاي پاكستان، هند، عراق و... گفت: متأسفانه بسياري از زائراني كه از كشور‌هاي اطراف براي زيارت بارگاه حضرت معصومه(س) به قم سفر مي‌كند از بضاعت مالي مناسبي برخوردار نيستند و در مكان‌هاي نامناسب اسكان مي‌يابند.

وي ادامه داد: ما قصد داريم با تشكيل ستاد ساماندهي اسكان زائران خارجي در قم محل‌هايي را براي اسكان موقت آنها در نظر بگيريم تا ديگر شاهد وضعيت نامناسب اسكان اين افراد در اطراف حرم مطهر نباشيم.

استاندارقم گفت: از زائران خارجي جهت اسكان ، هزينه‌اي دريافت نخواهد شد و يا مبالغ اندكي اخذ مي‌گردد.

وي تأكيد كرد: مسؤولان كشور بايد با تدوين برنامه‌هاي جامع از ورود افرادي كه از بضاعت مالي مناسبي برخوردار نيستند به كشور جلوگيري كنند.