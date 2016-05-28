اشکالات دانش آموزان نسبت به امتحانات نهایی وارد نیست

عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراضات دانش آموزان به برخی از امتحانات نهایی و احتمال برگزاری مجدد این امتحانات گفت: اشکالاتی که دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات دارند وارد نیست لذا امتحان مجددی گرفته نمی شود.

وی درباره بخشنامه ای مبنی بر ارفاق بر نمرات امتحانات نهایی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود، تصریح کرد: این بخشنامه جعلی است و صحت ندارد.

رئیس سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادات برخی از دانش آموزان مبنی بر لو رفتن سوالات پیش از آغاز امتحانات تاکید کرد: امتحانات نهایی به هیچ عنوان پیش از برگزاری لو نرفته است و این انتقادات پایه و اساسی ندارد.

طی چند روز اخیر دانش آموزان دوره سوم متوسطه نسبت به سختی برخی از امتحانات نهایی همانند شیمی، ریاضی و زمین شناسی اعتراضاتی داشته اند و در مقابل اداره کل های آموزش و پرورش برخی از شهرها تجمع کردند.