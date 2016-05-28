به گزارش خبرگزاری مهر، «اشتفان رینارتز» که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی آلمان را هم دارد در سن ۲۷ سالگی به دلیل تداوم آسیب دیدگی از فوتبال خداحافظی کرد.

بازیکن پیشین تیم فوتبال بایرلورکوزن در این فصل از رقابتها فقط ۱۴ بار برای تیم اینتراخت به میدان رفت.

رینارتز گفت: در سه سال گذشته درگیر آسیب دیدگی بودم و نمایش ناامیدکننده ای نیز داشتم. البته اتخاذ چنین تصمیمی بسیار دشوار بود.

وی افزود: احساس می کنم تصمیم درستی گرفته ام اگرچه بسیاری از چیزها را از دست خواهم داد. با این حال با فوتبال در ارتباط می مانم.