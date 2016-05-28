به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «خط قرمز» که به نویسندگی و کارگردانی مونا شاهی با تکنیک دوبعدی در مرکز صبا تولید شده برای شرکت در جشنواره ریور ایتالیا انتخاب شده است.

انیمیشن «خط قرمز» ماجرای لاک پشت و مارمولکی را به تصویر می کشد که در میدان جنگی در ناکجا آباد گرفتار شده اند. خط مرزی بین دو جبهه موقعیت سختی را برای آن دو رقم می زند. تصمیمی از سوی لاک پشت می تواند سبب تغییر این شرایط شود اما هر تصمیمی بهایی دارد.

این انیمیشن برای رده سنی کودک تا بزرگسال در مرکز صبا تولید شده است و تا کنون جوایز متعددی از جمله تندیس بهترین انیمیشن و تندیس بهترین صداگزاری جشنواره نهال، تندیس زرین بهترین فیلمنامه انیمیشن جشنواره پوینمایی تهران و جایزه بهترین انیمیشن جشنواره آکروتی هند را نصیب خود کرده است.

از عوامل تولید این انیمیشن می توان به طراح کاراکتر: حسین ملایمی، طراح فضا: لاله ضیایی، انیمیت: اعظم آقالویی، گلرخ الوان، سیامک تکلو، حامد اکرمی، مونا عبداله شاهی، سرپرست انیمیت: حسین ملایمی، صدا: دانسال استاد عبدالحمید، موسیقی: امیر حسین جلیلی، جلوه های بصری و کامپوزیت: علیرضا پوشکوری اشاره کرد.