عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت گذشته ۶۷ عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که ۱۲ مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: برق گرفتگی یک خانم در منزل، انفجار سیلندر گاز با مصدومیت پنج نفر، سقوط جرثقیل و واژگونی خودرو از جمله مهمترین حوادث بوقوع پیوسته طی این مدت در قم است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به وقوع ۲۶ حریق طی ۷۲ ساعت گذشته افزود: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل سه حریق منزل، ۲ حریق مغازه، ۲ حریق سفالی، هفت حریق ضایعات، ۲ حریق درخت، چهار حریق خودرو، حریق نجاری، حریق کابل برق، حریق کنتور برق، حریق پیک نیک، حریق الوار چوب و حریق سیلندر گاز می‌شود.

وی با اشاره به انجام ۲۹ مورد ایمن سازی طی ۷۲ ساعت گذشته، ادامه داد: ایمن سازی‌های انجام گرفته شامل ۶ مورد رهاسازی گربه،‌ سه مورد نشت سوخت خودرو، ۱۱ مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، سه مورد صید حیوان موذی و مار، رهاسازی پرنده، ۲ مورد قطع آژیر، بریدن قفل فرمان، ریزش نمای شیشه‌ای و برق گرفتگی است.

وی با اشاره به انجام هفت عملیات نجات طی ۷۲ ساعت گذشته، افزود: نجات‌های انجام گرفته شامل سه مورد گیر کردن در آسانسور، چهار مورد محبوس شدن کودک، واژگونی خودرو و واژگونی جرثقیل می‌شود.