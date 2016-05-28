سهمیه سبوس فروردین ماه دامداران البرزی توزیع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شرلی در جلسه شورای هماهنگی و حمایت از تَشکل های بخش کشاورزی که پیش از ظهر شنبه به میزبانی جهادکشاورزی استان برگزار شد، با اشاره به بخشی از مشکلات دامداران استان البرز، اظهار کرد: عدم نظارت بر قیمت ها یکی از مشکلات این بخش محسوب می شود.

وی با بیان اینکه چهار ماه گذشته دام زنده گوساله با قیمت هر کیلویی ۱۲ هزار تومان خریداری و هم اکنون با قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری می شود، افزود: با احتساب تغییر و کاهش قیمت ها، متاسفانه در سبدکالای خانوار تغییری مشاهده نمی شود.

رئیس اتحادیه دامداران شهرستان کرج خاطرنشان کرد: این زیان در حالی توسط دامداران و تولیدکنندگان متحمل می شود که مردم سود ببرند اما متاسفانه شاهد انجام این مهم در سطح جامعه نیستیم.

دامداران البرزی برای تامین سهمیه نهاده با مشکل مواجه هستند

وی با اشاره به اینکه در بخش جذب تسهیلات به سبب اخذ بهره های بالا پیرو سیاست های پولی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ای در اغلب حوزه ها از جمله کشاورزی و دامداری مواجه هستیم، تصریح کرد: بخش کشاورزی با مشکلات شدید نقدینگی رو به رو است که این موارد، موانع جدی بر سر راه تولید محسوب می شود.

شرلی بیان کرد: در شرایط کنونی دامداران نیز با مشکلات نقدینگی مواجه اند به گونه ای که اغلب دامداران بدهکار هستند.

وی با بیان اینکه تامین سوخت تراکتورها یکی دیگر از معضلات این بخش محسوب می شد که تا حدی برطرف شده است، افزود: باید نسبت به رفع مشکلات روش اجرایی توزیع سوخت به تراکتورها وارد عمل شد.

رئیس اتحادیه دامداران شهرستان کرج خاطرنشان کرد: در بخش تامین نهاده با مشکل رو به رو هستیم به نحوی که تا کنون سهمیه سبوس فروردین دامداران توزیع نشده است.

نبود برنامه ریزی مدون برای صادرات مرغ و تخم مرغ از البرز

شرلی گفت: بازار شیر در کشور خراب است از این رو استان البرز در زمره استان هایی قرار دارد که می تواند بخش ناچیزی از تولید شیر خود را با تبدیل سیرخشک به دیگر کشورها صادر کند.

وی در پایان افزود: این میزان تبدیل شیر به شیرخشک برای استان البرز ۷۰ تن اعلام شده اما امیدواریم بستر مصرف شیر توسط دولت فراهم شود تا مردم راحت تر نسب به تهیه شیر اقدام کنند.

همچنین در ادامه شعبانی مدیرعامل تعاونی مرغداران با اشاره به مشکلات این حوزه، گفت: قیمت تمام شده محصول هم خوانی با قیمت عرضه ندارد.

وی در خاتمه بیان اینکه برای تهیه نهاده و تمدید پروانه بهداشتی و بهره برداران از جمله مشکلات موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برنامه ریزی مدون و یکپارچه ای برای صادرات مرغ و تخم مرغ در استان وجود ندارد.