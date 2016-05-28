حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان شفت ۱۴ هزار و ۳۳۰ هکتار اراضی شالیزاری دارد، اظهار کرد: خوشبختانه ۱۰۰ درصد زمین های شالیزاری شفت نشاء شده است.

وی با اشاره به اینکه در شفت بیشتر ارقام برنج هاشمی، علی کاظمی و دم سیاه نشاء می شود، افزود: سالانه ۵۷ هزار تن شلتوک از زمین های زراعی شهرستان برداشت شده که از آن ۳۷ هزار تن برنج سفید استحصال می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شفت به پرداخت تسهیلات یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این میزان تسهیلات به ۱۸۰ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده بود با توجه به تسهیلات پرداخت شده در زمینه کاشت مکانیزه با افزایش روبه رو شویم، تصریح کرد: امسال بیش از ۱۷ درصداراضی شالیزاری شهرستان شفت کشت مکانیزه شده است.

همتی با اشاره به اینکه این میزان شامل دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری است، یادآور شد: اجرای توسعه طرح مکانیزاسیون در سطح شهرستان موجب کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی خرد و ایجاد اشتغال می شود.

وی همچنین به اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان شفت اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۷۵ هکتار از این اراضی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تجهیز شده اند.

رئیس جهاد کشاورزی شفت در ادامه با بیان اینکه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در پنج روستای شهرستان اجرایی شده است، افزود: جهاد کشاورزی شفت این آمادگی را دارد که نسبت به اجرایی کردن تقاضای کشاورزان در زمینه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، زمینه های لازم را فراهم کند.