مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی دومین دوره طرح «نگارخانه‌ای به وسعت شهر» گفت: این رویداد در سال گذشته نیز برگزار شد و چون برای اولین بار بود، مورد استقبال قرار گرفت و اقبال عمومی در بین شهروندان، جامعه هنری و شورای شهر داشت.

وی افزود: در سال جاری از زمانی که مطلع شدیم مجددا قرار است این طرح برگزار شود، به دوستان پیشنهاد دادیم این طرح را به صورت دوسالانه برگزار کنند.

نائب رئیس شورای شهر تهران درباره انتقاداتی که به این طرح از سوی برخی از اعضای شورای شهر مطرح شده توضیح داد: زمان برگزاری این نمایشگاه با جشن میلاد حضرت ولی عصر(عج) و سوم خرداد از نگاه ما کمی بی‌سلیقه‌گی بود؛ زیرا به نوعی این دو مناسبت مهم را تحت الشعاع قرار داد. اگر چه شهرداری برای هر دو مناسبت کار تبلیغاتی محیطی هم در طرح «نگارخانه‌ای به وسعت شهر» کرده بود.

وی افزود: هم برای نیمه شعبان و هم آزادسازی خرمشهر و بزرگداشت شهدای مدافع حرم، آثاری در «نگارخانه‌ای به وسعت شهر» نمایش داده شد ولی به خودی خود، وقتی شما در سطح شهر چنین حرکتی بزرگی را می‌کنید، آثار موضوعی این طرح کمتر دیده می‌شود. این نقدی بود که قشر مذهبی جامعه و بچه‌های انقلاب نسبت به «طرح نگارخانه‌ای به وسعت شهر» داشتند.

مرتضی طلایی با اشاره به نحوه انتخاب آثار طرح «نگارخانه ای به وسعت شهر» گفت: به دوستان توصیه کردیم در این طرح از آثار هنرمندان داخلی کشور را در این رویداد، وسعت داده و برگزار کنند. این که آثار هنرمندان دیگر کشورها را معرفی کنیم، به نظرم لزومی ندارد. این آثار در موزه‌ها هست و علاقمندان می‌تواند بروند و ببینند. وقتی قرار است در شهر چنین طرح بزرگی اجرا شود، باید تاثیری به شهر بگذارید و پیامی به شهروندان منتقل کند. معتقدم فضای شهر را باید فرهنگی کرد اما با آثار هنرمندان داخلی؛ استاد فرشچیان، کمال الملک و سایر هنرمندان معاصر، آثار فراوانی دارند که کمتر دیده شده و بهتر است در این طرح به معرفی آثار هنرمندان ایرانی و هنر بومی خودمان بیشتر پرداخته شود.