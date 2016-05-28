به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا با اشاره به دستگیری ۷۳۰ سارق به عنف و کیف قاپ طی ۲ماهه نخست سال ۹۵، گفت: پلیس پایتخت با بکارگیری همه نیروهای عملیات پلیس های تخصصی خود، ضمن انجام چندین مرحله طرح، موفق به دستگیری متهمان و سارقان سابقه دار شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخورد با پدیده سرقت و مبارزه با سارقان از دغدغه ها و مطالبات به حق شهروندان است، از این رو احقاق این حق در اولویت های کاری پلیس تهران بزرگ قرار گرفته است. ماموران انتظامی تهران بزرگ طی این مدت با انجام چندین عملیات اطلاعاتی، ضمن رصد اقدامات مجرمانه سارقان، در مناطق جرم خیز موفق شدند پس از شناسایی مخفیگاه های متهمان آنها را دستگیر کنند.

سردار ساجدی نیا با اشاره به اینکه این طرح ها از عملیات های جدید پلیس تهران بزرگ و در ادامه اجرای طرح امنیت و آرامش در سال ۹۵ است، افزود: با هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی، تمام متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند تا پس از رسیدگی به جرایم آنها، به زندان منتقل شوند.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در سال ۹۴ طی برنامه ریزی های صورت گرفته پلیس پایتخت در صدد کاهش وقوع انواع سرقت در سطح شهر تهران بود که خوشبختانه به این مهم دست یافت و برابر تدابیر اتخاذ شده، امسال نیز ضمن اینکه توانستیم وقوع سرقت را کاهش دهیم، در کشف انواع سرقت نیز به توفیقات خوبی نائل آمده ایم.

وی گفت: برخورد با جرایمی نظیر زورگیری، خفت گیری، کیف قاپی، گردنبند قاپی و به طور کلی جرایم به عنف که باعث تحریک احساسات شهروندان و افکار عمومی جامعه می شود، یکی از اولویت های مهم پلیس پایتخت در برخورد با جرایم خشن است که به جد در حال پیگیری است و در دو ماه نخست امسال ماموران پلیس طی عملیات های مختلف، موفق به دستگیری ۴۸۰ سارق به عنف، ۲۵۰ سارق کیف قاپ شده اند که در بازجویی های صورت گرفته متهمان صراحتاً به جرایم خود اعتراف کردند.

ساجدی نیا با تشکر از همکاری مستمر شهروندان درباره ارائه اطلاعات به پلیس پایتخت گفت: اجرای طرح های پلیس همچنان ادامه دارد و پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی برابر قانون برخورد خواهد کرد. از این رو، شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۱۰ و یا با مراجعه به نزدیکترین مرکز انتظامی پلیس پایتخت، شکایات و نظرات خود را ارائه دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.