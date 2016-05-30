انتشار جلد دوم از سری ماجراهای «انجمن سری بندیکت»

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای انجمن سری بندیکت قرار است دوباره همدیگر را در خانه آقای بندیکت ملاقات کنند، آنها بی‌اینکه انتظارش را داشته باشند، دوباره راهی یک ماموریت جدید می‌شوند.

اعضای انجمن سری بندیکت، در حالی‌که قرار است با یک کشتی تفریحی رینی و دوستانش راهی تعطیلات در پرتغال بشوند، ماموریتی ویژه برایشان مهیا می‌شود. اعضای انجمن باید آقای بندیکت را از چنگال دشمن شماره یک نجات بدهند.

ماجراجویی‌های این‌بار اعضای انجمن سری در یک‌قدمی مرگ می‌گذرد زیرا آقای بندیکت در چنگال کرتین و نیروهای شیطانی‌اش اسیر است، رینی و دوستانش با نقشه‌های اعجاب‌انگیز دوست عزیز و رییش‌ان را باید نجات بدهند. آیا آنها موفق می‌شوند؟

اگر با ماجراجویی‌های چهار عضو حیرت‌انگیز «انجمن سری بندیکت» همراه شوید، جلد دوم را بخوانید. ج لد نخست از «انجمن سری بندیکت» نوشته ترنتون لی استوارت با ترجمه آتوسا گلکار از سوی کتاب‌های دارکوب، واحد کودک و نوجوان دنیای اقتصاد منتشر شد و حالا قرار است دومین جلد در اختیار نوجوان قرار بگیرد. این مجموعه از سال ۲۰۰۷ تا امسال در فهرست پرفروش‌ترین‌ رمان‌های فانتزی بوده است.