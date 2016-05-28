به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی والیبال لهستان و کانادا ظهر امروز شنبه در چارچوب رقابتهای انتخابی المپیک دیدار خود را در سالن مترو پولیتن توکیو برگزار کردند که طی آن تیم لهستان به سختی برتری ۳ بر ۲ را رقم زد.

شاگردان آنتیگا در این دیدار ست های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹ برنده شدند. تیم کانادا نیز ست های دوم و چهارم را ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۸ پیروز شد.

تیم کانادا که صبح فردا یکشنبه باید برابر ایران قرار گیرد در این بازی نشان داد از سطح بالایی برخوردار است و با بازیکنان بلند قامتی که دارد می تواند حریفی قدرتمند برای تیم کشورمان باشد.

تیم کانادا سال گذشته در رقابتهای جام جهانی ژاپن برابر ایران به برتری دست یافته بود.