به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هم‌اكنون وزارت نفت با همكاري دو شركت نفت پاسارگاد و جي قير مورد نياز طرح هاي راهسازي و ديگر پروژه‌ها را در اجراي مصوبات هيئت دولت در سفرهاي استاني رئيس جمهوري و طرح هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم تامين مي كند.

در چهار ماهه اول امسال 260 هزار و 590 تن قير به ارزش 47 ميليون و 430 دلار به خارج از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 42 درصد و از حيث وزن 13 درصد افزايش نشان مي دهد.

گفتني است ، 764 هزار و 902 تن قير به ارزش 122 ميليون و 863 هزار دلار صادرات ايران در سال 84 بوده است.

مصرف قير در كشور در سال 83 حدود 2 ميليون و 413 هزار و 500 تن بود كه اين رقم در پايان سال گذشته به 2 ميليون و 913 هزار و 500 تن بالغ شد. مصرف قير در كشور با 47 درصد رشد از 583 هزار تن سه ماهه اول سال 84 به 856 هزار تن در سه ماهه اول امسال رسيد.