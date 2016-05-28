به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر شنبه در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی استان بوشهر با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتقای کیفیت ساخت و سازها گفت: باید با خدمات رسانی مناسب و مطلوب و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه های ساختمانی، شرایط را برای ساخت و ساز ایمن در شهرستان بیش از پیش فراهم کرد.

نوروزی با اشاره به برخی گلایه‌ها در شهرستان از وضعیت نظارت‌ها گفت: متاسفانه گاها گلایه‌هایی از سوی مردم در خصوص عدم نظارت مناسب از سوی برخی ناظرین مطرح می شود که لازم است در این زمینه نظارت های عالیه تقویت شود.

وی با بیان اینکه رسالت سازمان نظام مهندسی، نظارت دقیق بر حسن اجرای پروژه است افزود: باید این نگاه که نظام مهندسی به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز کمک می کند را با تقویت نظارت ها و بررسی مستمر روند اجرای پروژه اصلاح کرد.

نوروزی لزوم سرعت بخشی به رسیدگی به پروندها را مورد تاکید قرار داد و گفت: قطعا سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌ها می تواند در افزایش رضایت مندی مردم تاثیر گذار باشد.

فرماندار شهرستان جم به موضوع هزینه‌های مصوب نظام مهندسی برای مالکان پرداخت و گفت: پرداخت هزینه های اولیه ساخت و ساز برای اقشار کم درآمد جامعه، مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امیدواریم در راستای کمک به ساخت و سازهای خرد در شهر، تخفیفاتی داده شود.

وی تقسیط پرداختی ساخت و سازهای کلان را نیز از مطالبات انبوه سازان دانست و افزود: با توجه به هزینه‌های نظام مهندسی در ساخت و سازهای بزرگ، پرداخت چندمرحله‌ای حق نظارت، مسیر را برای سرمایه گذاری های بیشتر هموار می کند.