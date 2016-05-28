به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره مدیریت ورزشی به میزبانی استان کرمانشاه، پیامی صادر کرده که این پیام در مراسم افتتاحیه قرائت شد.

وی در این پیام عنوان کرد: بسیار مایه خرسندی است که پنجمین کنگره مدیریت ورزشی با رویکرد توسعه اقتصاد ورزش در شهر تاریخی کرمانشاه برگزار می شود. کنگره ای که می تواند بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری به رواج یک «گفتمان عمومی» در زمینه اقتصاد مقامتی در حوزه بسیار مهمی چون ورزش کمک کند.

گودرزی افزود: طی سه سال گذشته و پس از استقرار دولت تدبیر و امید، نسبت به نظام بخشی موضوع اقتصاد ورزش، شفاف سازی امور مالی و اقتصادی، ایجاد توازن در توزیع منابع بخش های ورزش قهرمانی و همگانی، و در نهایت شناسایی گلوگاه های ایجاد بی نظمی های اقتصادی تلاش های مجدانه ای انجام شد تا زمینه ای برای تحقق عملی شعار ورزش پاک، معنوی و معرفتی که یکی از پیش نیازهای تحقق عدالت اقتصادی بخش ورزش است فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تحقق عینی و مشهود اقتصاد مقاومتی در ورزش، اقدامات موثری برای روزآمد‌سازی قوانین و مقررات، ترمیم و بازسازی ساختارهای مدیریتی و اجرایی نهادهای ورزش کشور به ویژه فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی انجام شد، نهادهایی که در صورت برخورداری از بهره وری اقتصادی، می توانند در شکوفایی اقتصاد ورزش کشور نیز موثر باشند. این در حالی است که وجود ظرفیت های درون زای ورزش در تولید ارزش اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست و ورزش این توان را دارد که برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی، سهم مناسبی در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد. بدون شک تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل در عرصه ای گسترده چون ورزش، نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی همه بخش ها و به ویژه نهادهای دست اندرکار ورزش، و اعمال مدیریت‌ مدبرانه است تا در راستای حرکت کشور به سمت کاهش وابستگی و میل به خوداتکایی، سازمان های ورزشی دولتی نیز شتاب خود را به سمت کاهش تصدی گری افزایش داده و فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی نیز به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کنند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان حوزه ورزش یکی از مهمترین اقداماتی است که به طور جدی در دستور کار وزارت ورزش وجوانان قرار گرفته است. در این شرکت ها متخصصین علوم ورزشی یا علاقه مندان حوزه ورزش، در سطح بالایی از سرمایه‌گذاری به ابداع و نوآوری اقدام می کنند و با خلق فناوری‌های ورزشی، ورزش کشور را در مسیر ترقی و پیشرفت قرار می دهند. در حال حاضر، سرمایه انسانی متخصص ورزش کشور، توان تولید دانش را دارد، اما برای به کارگیری دانش ورزش، با هدف تولید ارزش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده و این خلاقیت و نوآوری به خدمت نهادهای دولتی و بنگاه‌های اقتصادی درنیامده است.

گودرزی در پایان ضمن تشکر از حضور اساتید و پژوهشگران حاضر در این رویداد علمی، از تلاش و همکاری صمیمانه استاندار محترم و مدیران ارشد استان، ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه، مدیریت و اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه، و همکارانم در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، قدردانی می نمایم و امیدوارم مجموعه مباحث مطرح شده در این کنگره، در قالب راهکارهای عملی و کاربردی برای توسعه اقتصاد ورزش و رونق و شکوفایی بخش های مرتبط در زمینه های خصوصی سازی، بازاریابی ورزشی و کارآفرینی منجر شود.

لازم به ذکر است؛ پنجمین کنگره علمی مدیریت ورزشی با رویکرد اقتصاد ورزش، دقایقی پیش با حضور جمعی از پژوهشگران در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز شد.