  1. استانها
  2. زنجان
۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مطرح کرد:

مظلوم واقع شدن زنجان به لحاظ مطالبه‌گری برای تخصیص بودجه

مظلوم واقع شدن زنجان به لحاظ مطالبه‌گری برای تخصیص بودجه

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: استان زنجان به لحاظ مطالبه‌گری برای تخصیص بودجه مظلوم واقع شده و به‌واسطه قناعت و نجابت مردم استان این مطالبه کمتر دیده می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این طرح در استان به خوبی اجرا شده است.

وی اظهار کرد: استان زنجان به لحاظ مطالبه‌گری برای تخصیص بودجه مظلوم واقع شده است و به‌واسطه قناعت و نجابت مردم استان این مطالبه کمتر دیده می‌شود. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به حضور خیرین در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین برای توسعه فضا و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان محرومیت در این حوزه را در استان تا حدودی کاهش داده است.

 بیگلری تاکید کرد: خیرین استان ۲۳ سال پیش برای ساخت دانشکده علوم پزشکی استان همت کردند و امروز این نهال به درختی تنومند تبدیل شده و  در حال حاضر در ۶۰ رشته آموزشی اقدام به جذب دانشجو کرده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری بوده و این امر یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی استان زنجان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تأکید کرد: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان و پزشکی بسیار افزایش‌یافته و دریافتی از مردم بسیار کم شده است.

بیگلری تأکید کرد: طی دو سال گذشته و با اجرای طرح نظام تحول سلامت ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی استان خریداری‌شده و خرید این میزان تجهیزات پزشکی برای استان زنجان بی‌سابقه بوده است.

کد مطلب 3670124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها