به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، به روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این طرح در استان به خوبی اجرا شده است.
وی اظهار کرد: استان زنجان به لحاظ مطالبهگری برای تخصیص بودجه مظلوم واقع شده است و بهواسطه قناعت و نجابت مردم استان این مطالبه کمتر دیده میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به حضور خیرین در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین برای توسعه فضا و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان محرومیت در این حوزه را در استان تا حدودی کاهش داده است.
بیگلری تاکید کرد: خیرین استان ۲۳ سال پیش برای ساخت دانشکده علوم پزشکی استان همت کردند و امروز این نهال به درختی تنومند تبدیل شده و در حال حاضر در ۶۰ رشته آموزشی اقدام به جذب دانشجو کرده است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاههای تیپ یک کشوری بوده و این امر یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی استان زنجان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تأکید کرد: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان و پزشکی بسیار افزایشیافته و دریافتی از مردم بسیار کم شده است.
بیگلری تأکید کرد: طی دو سال گذشته و با اجرای طرح نظام تحول سلامت ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مراکز درمانی استان خریداریشده و خرید این میزان تجهیزات پزشکی برای استان زنجان بیسابقه بوده است.
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