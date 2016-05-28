به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرشید ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ادارات گفت: طی سالجاری در شهرستان بروجرد برای سه هزار و ۴۰۲ نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی افزود: از این میزان اشتغال به‌کارگیری ۳۶۵ نفر به عهده جهاد کشاورزی در حوزه تولید محصولات کشاورزی، ایجاد زیر ساخت های دامپروری و شیلات و ۸۶۱ نفر به عهده اداره صنعت و معدن و تجارت بوده و شرکت گاز نیز وظیفه ایجاد اشتغال برای ۱۱۷ نفر در بخش خصوصی و دولتی را دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد سهم اداره میراث فرهنگی از ایجاد اشتغال در شهرستان را ۴۲۰ نفر دانست و اظهار داشت: از این رقم به کار گیری ۲۹۰ نفر هم در بخش های مختلف به عهده اداره راه و شهرسازی است.

فرشید استفاده از ظرفیت های شغلی در بروجرد را از مهمترین وظایف دستگاه های دولتی برشمرد و افزود: ادارات و شرکتها وظیفه دارند تا با به کارگیری نیروهای متقاضی و متخصص در راستای کاهش بیکاری، از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی نبود نقدینگی، کاهش صادرات، افزایش مالیات و بدهی را از مهمترین علل به وجود آمده در بحث رکود اقتصادی در لرستان و به‌خصوص در بروجرد نام برد و افزود: به عنوان متولیان ایجاد اشتغال از بانکها و موسسات ذی ربط درخواست همکاری در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال پایدار را خواستاریم.

در ادامه این جلسه معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بروجرد هدف دولت را جلوگیری از فرصت سوزی در زمینه اشتغال برشمرد.

کیانی افزود: دولت در راستای جذب نیرو هر آنچه را که در توان داشته باشد، در اختیار بخش خصوصی و دولتی خواهد گذاشت تا روزی شاهد کاهش روند تقاضای اشتغال از سوی متقاضیان باشیم.

این مسئول اظهار داشت: رونق اقتصادی از اهداف مهم دولت در سال ۹۵ است که امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی در پایان سال شاهد این امر مهم باشیم.

کیانی اقتصاد مقاومتی را بهترین راهکار برای خروج از رکود خواند و افزود: با مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی و اقدام و عمل و فراهم کردن بستر لازم امیدواریم شاهد رشد و رونق اقتصادی در سالجاری خواهیم بود.