به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت صلح «آقای سماع» با ساز و آواز امیرحسین حسنی و تهیه کنندگی امیرمسعود هیدارن بعد از برگزاری یک کنسرت در شهرستان خوی میزبان طرفداران و علاقه مندان موسیقی ایرانی در شهر قونیه خواهد بود.

در این کنسرت که یکشنبه نهم خرداد در کنار مقبره و موزه مولانا برگزار خواهد شد قطعاتی در حوزه بداهه نوازی و قطعه هایی منتخب از آلبوم های «آقای سماع» و «راز آوری» به صورت تک نوازی و آواز اجرا می شود.

امیرحسین حسنی نیا در آستانه کنسرت پیش رو توضیح داد: موسیقی تلفیقی ارائه شده در این برنامه قرار است پلی میان دو جهان یا دو فرهنگ باشد. این همان تضاد کوانتومی قضیه است درست مثل دو ذره که همدیگر را نمی بینند اما نسبت به وجود آن دیگری اهمیتی قائل هستند. دو نوع موسیقی و دو شهر تلفیق شده اند. این مسیر گروهی که برای سفر صلح می روند پیموده می شود. در بخشی از آن اجرا موسیقی پنتاتونیک، در بخشی موسیقی جاز در ترکیب با موسیقی ایرانی اجرا می شود. اشعار همگی از مولوی انتخاب شده اند. از نکات جالب این اجرا در شهر قونیه آن است که علاوه بر زبان فارسی به زبان ترکی استابنولی هم کارهایی خوانده خواهد شد. حالا خود قونیه هم در مرکزیتی قرار دارد که جنگ به آن نزدیک است. از سوی دیگر خود قونیه هم پر از اختلافات فرهنگی مختلف است.

در خلال این سفر که از خوی تا قونیه به طول خواهد انجامید بناست مراحل فیلمبرداری فیلم مستندی به نام «سفر صلح آقای سماع» نیز پشت سر گذاشته شود.