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۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان:

نخستین رقابت درساژ سوارکاران همدانی برگزار شد

نخستین رقابت درساژ سوارکاران همدانی برگزار شد

همدان-رئیس هیئت سوارکاری استان همدان گفت: نخستین رقابت درساژ سوارکاران همدانی در پنجمین هفته تقویم ورزشی هیئت سوارکاری استان همدان برگزار شد.

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین هفته هیئت سوارکاری استان همدان اظهار داشت: اولین رقابت درساژ سوارکاران همدانی در مجموعه سوارکاری و پرورش اسب اکباتان با حضور سوارکارانی از باشگاه‌های ابن‌سینا، اکباتان و صدرا برگزار شد.

وی افزود: این رویداد با حضور مهدی جمشید خانی و قضاوت سیروس قدرتی پور و تلاش مهدی بختیاری انجام گرفت.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان مهدی صمدی با ژوپیتر از باشگاه ابن‌سینا جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.

برقعی عنوان کرد: مجید فتحی مهر با بایسان از اکباتان دوم شد و مقام سوم به ابوالفضل افتخاری با اسب والنتین از باشگاه اکباتان رسید.

وی با اشاره به وضعیت باشگاه‌های سوارکاری همدان بیان کرد: هفت باشگاه و مرکز پرورش اسب به نام‌های باشگاه سوارکاری آذرخش، باشگاه سوارکاری ابن‌سینا، باشگاه سوارکاری اکباتان، باشگاه سوارکاری ایثار، باشگاه سوارکاری آنادانا و باشگاه سوارکاری شبدیز از باشگاه‌های شهر همدان هستند.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان عنوان کرد: همچنین مزرعه دیمور در شهرستان رزن، باشگاه سوارکاری فرشید در ملایر و یک باشگاه نیز در مجموعه علیمردیان نهاوند فعال است و شهرستان‌های اسدآباد، بهار و تویسرکان نیز به دنبال توسعه این ورزش هستند.

 

کد مطلب 3670167

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