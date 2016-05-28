نخستین رقابت درساژ سوارکاران همدانی برگزار شد

وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین هفته هیئت سوارکاری استان همدان اظهار داشت: اولین رقابت درساژ سوارکاران همدانی در مجموعه سوارکاری و پرورش اسب اکباتان با حضور سوارکارانی از باشگاه‌های ابن‌سینا، اکباتان و صدرا برگزار شد.

وی افزود: این رویداد با حضور مهدی جمشید خانی و قضاوت سیروس قدرتی پور و تلاش مهدی بختیاری انجام گرفت.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان مهدی صمدی با ژوپیتر از باشگاه ابن‌سینا جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.

برقعی عنوان کرد: مجید فتحی مهر با بایسان از اکباتان دوم شد و مقام سوم به ابوالفضل افتخاری با اسب والنتین از باشگاه اکباتان رسید.

وی با اشاره به وضعیت باشگاه‌های سوارکاری همدان بیان کرد: هفت باشگاه و مرکز پرورش اسب به نام‌های باشگاه سوارکاری آذرخش، باشگاه سوارکاری ابن‌سینا، باشگاه سوارکاری اکباتان، باشگاه سوارکاری ایثار، باشگاه سوارکاری آنادانا و باشگاه سوارکاری شبدیز از باشگاه‌های شهر همدان هستند.

رئیس هیئت سوارکاری استان همدان عنوان کرد: همچنین مزرعه دیمور در شهرستان رزن، باشگاه سوارکاری فرشید در ملایر و یک باشگاه نیز در مجموعه علیمردیان نهاوند فعال است و شهرستان‌های اسدآباد، بهار و تویسرکان نیز به دنبال توسعه این ورزش هستند.