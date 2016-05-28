۲۳ هندبالیست به اردوی تیم ملی دعوت شدند

محسن طاهری سرمربی تیم ملی هندبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، گفت: تیم ملی قطر این روزها خود را برای حضور در مسابقات المپیک ریو و مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند به همین دلیل از تیم ایران برای برپایی اردو و انجام یک مسابقه تدارکاتی دعوت به عمل آورده است.

وی ادامه داد: ما درخواست کردیم این مسابقات زودتر برگزار شود اما قطری ها در اردو بوده و اوایل تابستان یک دوره تورنمنت و مسابقات بین المللی داخلی دارند به همین خاطر از ما خواستند تا قبل از رقابتهای المپیک به این کشور برویم.

سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان خاطر نشان کرد: دو اردوی تدارکاتی یکی در اوایل تیر ماه و یکی قبل از اعزام به قطر برای ملی پوشان تدارک دیدیم و در بررسی های بعمل آمده ۲۳ بازیکن را برای حضور در اردو دعوت کردیم.

طاهری ۲۳ بازیکن را به شرح زیر برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرده است:

مجتبی حیدرپور، مهرداد صائب، احسان ابویی، افشین صادقی، سجاد استکی، دانیال کوماییش، مهدی موسوی، پویا نوروزی نژاد، الله کرم استکی، مهرداد صمصامی، شاهو نصرتی، سجاد ندری، میلاد مسائلی، امید سه کناری، محمد قاسمی، سلامان بربط، سید علیرضا موسوی، حسین صالحی، یاسین کبیریان، محسن باباصفری، سعید برخورداری، سعید حیدری راد و کیانوش پالاد .