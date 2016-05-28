خرمای پیارم و نارنگی سیاهوی هرمزگان ثبت ملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، سیدمهدی میرصالحی در نشست ثبت جغرافیای ملی و بین المللی خرمای پیارم و نارنگی سیاهوی هرمزگان در بندرعباس اظهار داشت: میزان تولید، سطح زیرکشت، میزان صادرات، اشتغالزایی و منطقه کشت از مهمترین معیارهای ثبت ملی و بین المللی محصولات کشاورزی به خصوص خرمای پیارم و نارنگی هرمزگان است.

وی افزود: ثبت ملی و بین المللی این دو محصول مهم هرمزگان برای افزایش و انحصاری کردن صادرات آن و افزایش ارزآوری در دستور کار این وزارتخانه است.

میرصالحی گفت: در تلاش هستیم تا پس از ثبت این دو محصول در کشور، خرمای پیارم به نام شهرستان حاجی آباد و نارنگی به نام دهستان سیاهوی هرمزگان در سطح بین المللی ثبت شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: ارسال پرونده خرمای چهار استان کشور از جمله سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، کرمان و هرمزگان برای ثبت بین المللی از مهمترین برنامه های این دفتر در سال ۹۵ است.

مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: انحصار در صادرات محصول و کالای ثبت شده، افزایش ارزش افزوده محصول و حفظ حریم کالا به نام منطقه ثبت شده از مهمترین مزایایی ثبت بین المللی محصولات است.

خرمای پیارم هرمزگان با سطح زیرکشت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مهمترین ارقام صادراتی خرمای کشور است.