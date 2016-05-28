به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر امروز شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و سران سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا برگزار خواهد شد.

در این جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی، سیاستها و اقدامات دوره گذار برای پیام رسان های اجتماعی برخط را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضو حقوقی این شورا نیز در مورد دستور جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۸ ماه است که در مورد وضعیت پیام رسانهای اجتماعی، کار شده است و امیدواریم بتوانیم در جلسه شورای عالی فضای مجازی، شاهد ساماندهی کلان شبکه های اجتماعی و موبایلی باشیم.