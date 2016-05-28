به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در دیدار «میشاییل هویپل» شهردار وین اظهار کرد: سطح روابط ایران و اتریش در دو سال اخیر گسترش فوق العاده ای داشته و قراردادهای متعددی بین دو کشور منعقد شده است که نیاز به پیگیری های مستمر برای اجرایی شدن دارد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدا پیگیر اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان بوده و برای رسیدن به این اقتصاد، تلاش زیادی کرده است و از همه امکانات موجود استفاده می کند.

به گفته ستاری، در حال حاضر ایران ۳۲ میلیون جوان بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۵ میلیون دانشجو دارد و یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده مهندس بعد از چین، روسیه و هند است.

وی تصریح کرد: با تلاشی که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، در حال حاضر درآمد نفتی از کل درآمد ایران به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است و تلاش بیشتری خواهیم کرد که اقتصاد دانش بنیان را در وسعت بیشتری اجرایی کنیم.

ستاری با بیان اینکه شهر وین یک شهر دانش بنیان است، گفت: تهران نیز چنین شرایطی را در آینده نزدیک خواهد داشت؛ زیرا دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های فعال زیادی در حوزه علمی و فناوری در تهران وجود دارد که اگر از این امکانات به خوبی استفاده شود؛ می توانیم تهران را نیز به یک شهر دانش بنیان و فناور محور تبدیل کنیم.

وی، با اشاره به همکاری مشترک معاونت علمی با شهرداری تهران در زمینه فناور شدن این شهر، بیان کرد: در حال حاضر ۳۸ پارک فناوری در کشور و ۳ پارک در نزدیکی تهران قرار دارد که در تلاشیم با کمک شهرداری تهران از این امکانات بهره ببریم و پایتخت را به سمت فناوری و اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه اظهار کرد: تهران از نظر نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، سلول های بنیادی، تجهیزات پزشکی و ICT پتانسیل خوبی دارد، اما از نظر محیط زیست و معضلات زیست محیطی با مشکلات زیادی روبرو است که نیاز داریم در این حوزه با استفاده از بکارگیری فناوری های نو به گشایش ها و راه حل های مناسبی برسیم.

وی تصریح کرد: بدون نگاه فناوری محور به مشکلات زیست محیطی و آلودگی های موجود در شهرهای بزرگ به نتیجه ای نخواهیم رسید و امیدوار هستیم بتوانیم با استفاده از تجربیات شهر وین که یک شهر استاندارد از نظر زیستی است برای حل معضلات شهر تهران به راه حل های خوبی برسیم.

نایب رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده همکاری مشترک در کنار همکاری های متقابل دو شهردار در زمینه های مختلف محیط زیستی، رفع آلودگی های زیستی و حل مشکل پسماندها با شهر وین است، افزود: تهران توانایی تبدیل شدن به یک شهر فناور را دارد؛ زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون موبایل هوشمند در دست مردم است. درصد شهرنشینی در ایران بیشتر از آلمان و ایتالیا است و بازار تجارت الکترونیک این شهر نیز که اکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تا دو سال دیگر به بیش از ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

ستاری بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران در زمینه کمک به شهرداری تهران و ایجاد بستر و زیرساخت برای تبدیل تهران به یک شهر فناورمحور آماده همه گونه همکاری و دریافت پیشنهادات از سوی شهر وین استقبال می کند.

وی، با ارائه درخواست از شهردار وین برای برگزاری جلسه ای با رئیس انستیتو فناوری اتریش AIT گفت: امیدوار هستیم بتوانیم با رئیس AIT جلسه ای داشته باشیم و در خصوص همکاری های مشترک با این سازمان نیز مذاکره کنیم.