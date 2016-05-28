به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس نهم شورای اسلامی در جلسه هم‌اندیشی مجلس دهم که برای اداره بهتر آن تشکیل شد با بیان اینکه شروع کار مجلس دهم که در ماه شعبان است به فال نیک می گیریم، گفت: در همایش ۲روزه ای که پیش از این برگزار شد تلاش کردیم ساماندهی به گونه ای باشد که همه دوستان در جریان اوضاع کشور به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و غیره قرار بگیرند همچنین در جلسه صبح امروز نیز اشنایی با سازوکار درونی مجلس و صحن صورت گرفت.

نقش‌آفرینی سردار سلیمانی برای دستیابی به ایران عزتمند بی‌بدیل است

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه پس از ورود سردار سرلشگر حاج قاسم سلیمانی به داخل جلسه گفت: آقای سلیمانی در طول دفاع مقدس سردار مجاهد و رشیدی بودند و اکنون در بحث نیروی قدس نقش آفرینی بی بدیلی برای دستیابی به ایران عزتمند ایفا کرده اند که آخرین تحولات منطقه را از زبان ایشان می شنویم.

لاریجانی در ادامه پس از سخنرانی سردار سرلشگر سلیمانی به سخنی از حضرت علی(ع) اشاره و بیان کرد: ایشان می فرمایند در دوره ای عده ای با بیرق‌های سیاه که یکدیگر را به اسم صدا نکرده و به کنیه صدا می کنند مردم را می کشند اما شما آرام باشید چرا که بین آنها اختلاف افتاده و نابود می شوند لذا این بحث جالب است که شبیه موقعیت داعش در منطقه است.

توسعه فرهنگی بر اساس تفکر دینی صورت گیرد

رئیس قوه مقننه در دوره نهم در ادامه با بیان اینکه تصور من بر این است که باید حرکت عمومی خود را بر ۵ اصل قرار دهیم تا به اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران برسیم، گفت: اولین مورد آن حفظ دین خداست که باید تلاش کنیم در جهت دین اسلام حرکت کرده و رابطه خود را با خدا درست کنیم تا رابطه‌مان با مردم درست شود چنانچه امام علی(ع) فرمودند کسی که رابطه اش را با خدا درست کند رابطه او با خلق نیز درست می شود.

وی افزود: باید دقت داشته باشیم از ظن دوری کنیم و آبروی کسی را نریزیم چنانچه در حدیث قدسی آمده اگر آبروی مومن را بردید خود را منتظر جنگ با خدا کنید؛ چند روز پیش شنیدم مسئولی از مسئولان کشورمان خدمت آیت الله سیستانی رسیده و نصحیتی خواستند که ایشان فرمود رفتار خود را با مردم درست کنید تا آنها به دین ترغیب شوند از این رو من روی جهاد فرهنگی تأکید دارم که اگر درست شود سیاست و اقتصاد نیز درست می شود پس نخستین مورد که باید مد نظر قرار گیرد توسعه فرهنگی بر اساس تفکر دینی است.

توسعه سیاسی بر اساس مردمسالاری دینی مد نظر باشد

لاریجانی در ادامه به مسأله دوم اشاره و بیان کرد: اگر می خواهیم کشوری پایدار داشته باشیم باید حرمت رهبری را حفظ کنیم چنانچه برخی حرمت رهبری را حفظ نکردند و به خود و مملکت ضربه زدند این در حالی است که اگر ولایت فقیه نبود در جنگ پیروز نمی شدیم.

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در کشور ما مردمسالاری حکمفرماست که اختلاف نظر در آن طبیعی است و همین باعث پیشرفت می شود اما مردمسالاری زمانی به کمال می رسد که در پناه دین باشد و ولایت فقیه است که به آن کمک می کند که البته ما نیز رهبر فرزانه ای داریم که به ایجاد شرایط پایدار در کشور کمک می کند از این رو دومین نکته مهم از منظر من توسعه سیاسی بر اساس مردمسالاری دینی است که باید به وقوع بپیوندد.

توسعه دیپلماسی مبتنی بر اقتدار ملی یک اصل است

وی در ادامه به نحوه صحیح ارتباطات دیپلماتیک اشاره و بیان کرد: در گذشته توسعه اقتصادی بر مبنای رشد GDP و یا بر اساس توسعه انسانی را دلیلی بر توسعه کشورها می دانستند اما امروز اگر حکمرانی خوبی وجود نداشته باشد این دو رشد به تنهایی باعث توسعه کشور نمی شود و اگر ارتباط با ملل دنیا وجود نداشته باشد قدرتمند نخواهیم بود.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، هم‌سرنوشتی با سایر ملل را مد نظر خود قرار داده، عنوان کرد: مبارزه با استکبار، دفاع از مستضعفین دنیا اعم از مسلمان و غیرمسلمان و وحدت با مسلمانان از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود چنانچه حضرت علی(ع) فرموده اند مثل گرگ به مردم نگاه نکنید چرا که آنها برادر و همنوع شما هستند از این رو توسعه دیپلماسی مبتنی بر اقتدار ملی را اصل سوم می دانم که در این رابطه اسرائیل را کشور نمی دانیم و نتانیاهو صرف بسازبفروشی است که زمین ها را غصب کرده و در آن مسکن سازی می کند.

توسعه علمی بر اساس بومی سازی مورد تأکید باشد

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اسلام و ایران در برهه هایی شکوفا شد که مراودات علمی با مختصات خاصی صورت گرفت، یادآور شد: از زمانی که علم یونان وارد کشور شد و آن را ترجمه و بومی کردیم به سمت رشد علمی رفتیم اما باید توجه کنیم بوعلی سینا در زمان خود صرفا یک مترجم نبود بلکه ترجمه هایی که از فلاسفه یونان به دست می آورد را بومی می کرد و در زمانی که دانشگاهی در غرب نبود به دنبال چنین کاری بود لذا توسعه علمی مبتنی بر بومی سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در ادامه جلسه عمده مشکلات کشور را در حوزه اقتصاد دانست و افزود: وجود دولت پهن‌پیکر باعث بلعیده شدن کل بودجه می شود به نحوی که ۹۰درصد بودجه به قسمت جاری و تنها ۱۰درصد آن به بودجه عمرانی می رسد که این مقدار باعث آبادانی کشور نیست لذا ضروری است دولت چابک شود از سوی دیگر فقدان مدیریت سیستمیک باعث بروز مشکلاتی شده چنانچه در کشورهای توسعه یافته مدیران ارشدی در وزارتخانه ها وجود دارد که با تغییر وزرا، عزل و نصب نمی شوند و همچنان از تجربیات آنها استفاده می شود یا حتی عقبه وزیران احزابی قدرتمند هستند که آنها را معرفی کرده اند اما همین احزاب قوی نیز در کشور ما وجود ندارد.

ضوابط بی‌ربط باعث فراری دادن سرمایه‌گذار می‌شود

لاریجانی در ادامه با اشاره به نبود نظام ارزیابی تطبیقی در کشور بیان داشت: سایت اکونومیست آماری جهانی ارائه کرده که طبق آن در حوزه فناوری کسب و کار از بین ۸۴ کشور رتبه ۸۱ و از نظر بانک جهانی از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ را داریم که این امر بیانگر ضوابط بی‌ربطی است که باعث فراری دادن سرمایه گذار می شود این در حالی است که در کشوری مثل گرجستان ظرف ۴۸ ساعت امورات سرمایه گذاری یک سرمایه گذار انجام می شود اما سرمایه گذاری در ایران ۲۰۰ روز زمان می برد، همچنین ضریب جینی نیز مشکلاتی دارد.

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه سرانه تولید ناخالص داخلی حائز رتبه ۱۰۲ از بین ۱۷۲ کشور هستیم که مبین مشکلات اقتصادی کشور است و در وضعیت رکودی فعلی و طبق گزارشی که وزیر صنعت مبنی بر تعطیلی ۱۰هزار واحد صنعتی داد مشکلات در این حوزه حاد است همچنین مشکل دیگر عدم طرح آمایش سرزمینی است چنانچه نمایندگان از ظلم به استان خود می گویند که علت آن همین عدم آمایش سرزمینی است که اگر در دوره آتی آن را سامان دهیم مشکل کل کشور حل می شود.

سیستم دولتی پیوند خود را با نخبگان دانشگاهی برقرار کند

وی در ادامه نبود نظام پاسخگو و فقدان کنترل و پرسشگری را از دیگر مشکلات در حوزه اقتصاد برشمرد و خاطرنشان ساخت: مجلس ناظر است و می تواند بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه اشکالی از وزارتخانه ای گرفته و در نهایت پرونده آن به قوه قضاییه برود اما خب این پرونده در قوه می ماند که علت آن وجود برخی مشکلات است از طرف دیگر دیوان محاسبات نیز گزارش هایی می دهد چنانچه ۱۰هزار پرونده رسیده که بعد از بررسی آن ۱۳هزار میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شد و برای ۲هزار پرونده حکم صادر شد لذا کارکرد دیوان نیز مهم است.

لاریجانی همچنین با ابراز تأسف از عدم مشارکت دانشگاهیان در سیستم دولتی و صنعتی گفت: ما بودجه ای در اختیار حوزه پژوهش قرار می دهیم اما خروجی آن صرفا برگه های کاغذ می شود و دردی از تولید و صنعت دوا نمی کند و از آن طرف تصمیمات علمی در حوزه اجرا گرفته نمی شود لذا باید کاری کنیم تا تحقیق و توسعه، تولیدکنندگان را مشتاق به استفاده از آن کند.

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه باید جلوی قانون گریزی مسئولان گرفته شود، بیان داشت: بخش خصوصی ناتوان شده و با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس منویات رهبری است شاهد سقط این جنین در ابتدای راه بودیم که منجر به تقویت بخش خصوصی نشد و در مقام اجرا به هم ریخت که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گزارشی نظارتی از ۸ نکته سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی داد که کدام درست انجام شد و کدام ناقص الخلقه ماند.

توسعه اقتصادی مبنی بر اقتصاد مقاومتی شکل گیرد

وی در ادامه با بیان اینکه کشور ما کشور ضعیفی نیست، اظهار کرد: یکی از صاحبنظران آمریکایی که طرفدار ما هم نیست سابقا گفته ایران از موقعیت ژئواستراتژیک عجیبی برخوردار است که می تواند نقش رهبری خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی را داشته باشد چرا که ۸۱ درصد مردم باسواد بوده و دارای ۱۱ درصد ذخایر نفتی و ۱۸درصد ذخایر گازی دنیاست.

لاریجانی در ادامه با اشاره به اینکه آلمان ها در سال ۱۹۴۵ با خاک یکسان شده اما تا سال ۱۹۶۵ به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شدند، گفت: این موفقیت نیازمند روحیه جهادی است که رهبری نیز بر آن تأکید دارند لذا توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی پنجمین اصلی است که باید به آن باور داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه با در نظر گرفتن این نکات مهم تا پایان ۴ سال آینده می توانیم شرایط کشور را تغییر دهیم، عنوان کرد: در مجلس کار جمعی موفق است و کار فردی نتیجه ندارد لذا فراکسیونی هم در مجلس موفق است که این پنج اصل توسعه فرهنگی بر اساس تفکر دینی، توسعه سیاسی بر اساس مردمسالاری دینی، توسعه دیپلماسی مبتنی بر اقتدار ملی، توسعه علمی بر اساس بومی سازی و توسعه اقتصادی مبنی بر اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهد.

فراکسیون «ولایت» با محوریت دیانت و ولایت خواهد بود

رئیس مجلس نهم شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو می توانیم فراکسیونی فعال و جهت دار و مطابق با آرمان های نظام داشته باشیم که با این اصول ۵گانه و با محوریت دیانت و ولایت باشد و با عنوان «فراکسیون ولایت» ما را به هم پیوند دهد؛ حضرت پیامبر اکرم(ص) نیز فرموده اند «از روز بعثت تا قیامت هر دو تنی که در راه خدا با هم دوستی و برادری کنند، شفیعشان خواهم بود» از این رو امیدوارم با لطافت و دوستی کاری کنیم که مجلسی آرام داشته باشیم که دغدغه ولایت و دیانت داشته باشد.

در انتهای جلسه منتخبان مردم در مجلس دهم به اشاره تأیید تشکیل و حضور در فراکسیون «ولایت» قیام کردند.