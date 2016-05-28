به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری بعد از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار «طرح ضیافت» سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: اتحادیه و تشکل های مرغداری، دامداری و زنبورداری جهت تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز و عسل مورد نیاز مردم روزه دار آمادگی کامل دارند.

وی گفت: به جهت استقبال از ماه رمضان و تامین اقلام ضروری مانند قند وشکر، برنج و روغن مصرفی مردم شریف و روزه دار در این ماه، سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی نهایت تلاش و همت خود را به کار بندد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: مردم متدین و روزه دار با خیال راحت در مراسمات معنوی و روحانی، مجالس میهمانی و طرح اطعام ایام مبارک رمضان به صورت باشکوه حضور یابند.

مهری در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان شرقی جهت تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد آمادگی کامل دارد لذا با توجه به موجودی انبارهای این شرکت مردم عزیز هیچ نگرانی از بابت افزایش قیمت و تامین مواد پروتئینی حیوانی نداشته باشند.