وکلا نقش ارزنده ای در احقاق حق و پیگیری حقوق مردم دارند 

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر گروسی ظهر شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید کانون وکلای کردستان اظهار داشت: وکلا با توجه به جایگاه مردمی که دارند می توانند در ارتقای امنیت قضایی مردم نقش ویژه ای را ایفا کنند.

وی افزود: دستگاه قضا موظف است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی را در خصوص رعایت شان و احترام وکلا رعایت کند.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: با توجه به جایگاه وکلا در بین جامعه انتظار می رود وکلا در ارتقای سطح اعتماد مردمی دستگاه قضا را یاری کنند.

گروسی یادآور شد: هیچگاه جامعه وکلا را از دادگستری جدا ندیده ایم و امیدواریم ما را در ارتقای سطح اعتماد مردمی و فرهنگ سازی در جامعه یاری رسانند.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل برخی عملکردها از سوی قضات و وکلا شاهد صدمه دیدن اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا هستیم و انتظار می رود با تعامل و برنامه ریزی این دو دستگاه این چنین مشکلاتی به کل از بین برود تا اعتماد مردم بیش از بیش شود.

رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه سخنان خود گفت: هیچ شخصی به اندازه خود وکلا نمی تواند شان و منزلت آنان را حفظ کند.

گروسی اظهار داشت: دستگاه قضا در انجام امور خود موظف به اجرای قوانین و مقررات است و در این راستا نیز انتظار می رود که کانون وکلا به رعایت الزامات دادگستری توجه کند.

وی افزود: در حوزه ورودی پرونده ها کار خسته کننده ای داریم و انتظار می رود کانون وکلا با بهره مندی از نیروهای توانمند خود در زمینه سازش بین مردم و کاهش پرونده ها ما را یاری کند.

رئیس کل دادگستری کردستان در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و اولویت قراردادن مباحث فرهنگی در دستگاه قضای استان برای ارتقای سلامت روحی فعالان این عرصه ضروری است و انتظار می رود کانون وکلا نیز در این خصوص برنامه ریزی منسجمی داشته باشد.