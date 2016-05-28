کریم منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شائبات ایجاد شده مبنی بر تغییر تاریخ لیگ برتر فوتسال بعد از لغو قرعه کشی، گفت: تا این لحظه هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. هیات رئیسه در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت مسابقات لیگ برتر از ششم مردادماه شروع شود. همچنین قرار بود قرعه کشی لیگ برتر دهم خرداد برگزار شود که گویا این تاریخ به خاطر مشغله مسئولان، لغو شده است. تغییر تاریخ قرعه‌کشی چیز خاصی نیست.

وی افزود: امروز اعلام شده است که تیم ملی به دنبال برپایی اردو در کشور ایتالیا در مردادماه است که از این موضوع بی اطلاعم. باید بگویم تا این لحظه صحبتی برای تغییر تاریخ لیگ به میان نیامده و همان مصوبه سازمان لیگ اجرا می‌شود. فقط سردرگمی تیم ملی است که لیگ را اینطرف و آنطرف می‌کشد.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ تاکید کرد: برای تغییر لیگ نه درخواست جلسه شده است و نه حتی تماس تلفنی با ما گرفته شده است. ما به احترام تیم ملی تصمیم گرفتیم قبل از شروع جام جهانی چند بازی از لیگ را برگزار کنیم. تکلیف مسئولان تیم ملی روشن نیست که آیا در مردادماه بازی تدارکاتی خواهند داشت یا خیر.

منصوری در پایان گفت: همه باشگاه‌ها به خاطر برنامه چیده شده لیگ ناراضی هستند ولی ما به احترام تیم ملی تصمیم گرفتیم چند هفته از مسابقات قبل از جام جهانی آغاز شود. فکر می‌کنم مسئولان تیم ملی باید جدی‌تر باشند.