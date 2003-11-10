سفارت ايران در بغداد از روزنامه عرب زبان الزمان انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الزمان با انتشار اخباري دروغ عليه ايران، ادعاي احتمال دست داشتن برخي گروههاي افراطي ايراني در ترور آيت الله حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را مطرح كرده بود.

اين روزنامه كه خود خبر انتقاد سفارت ايران را منتشر كرده است، نوشت : سفارت ايران اين نكته را ناديده گرفته است كه اخبار منتشر شده در مورد ايران در روزنامه هاي ديگر نيز به چاپ رسيده است و آنچه در روزنامه الزمان آمده به نقل از معارضان ايراني منتشر شده است.

سفارت ايران در بيانيه اي اعلام كرده است: روزنامه البيان در روزهاي اخير موضوعات بي پايه و اساسي چون "دست داشتن جريانهاي ايراني در ترور شهيد آيت الله محمد باقر حكيم " را به چاپ رسانده است.

سفارت جمهوري اسلامي ايران درعراق در ادامه با تكذيب مطالب روزنامه الزمان بر ضرورت درخواست براي تسريع در اعلام نتايج تحقيقات از سوي طرفهاي مربوطه در مساله ترور آيت الله حكيم به جاي انتشار شايعات و اخبار كذب و مغرضانه تاكيد كرد.