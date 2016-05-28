به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد ترکیان در خصوص هجوم ملخ های بومی به منطقه دماوند گفت: در حال حاضر منطقه دماوند و البرز شرقی درگیر نوعی ملخ بومی است که این ملخ سبب خسارت وارد کردن به مزارع سبزی و صیفی و بوته های معطر از جمله آویشن و گون می شود.

وی ادامه داد: این ملخ های بومی سیاه رنگ، بال ندارند از این رو راه می روند و محل زندگی این ملخ ها دامنه کوه ها است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اضافه کرد: این ملخ های بومی علاوه بر اینکه خسارات زیادی را به مزارع وارد می کنند به دلیل شکل ظاهری نیز سبب ایجاد ترس در عابران می شوند.

ترکیان گفت: پوره این ملخ از فروردین ماه مشاهده می شود اما اوج تهاجم خرداد و اوایل تیر ماه است.

وی افزود: در حال حاضر در چهار هزار و ۷۰۰ هکتار دیده بانی و در سطح یک هزار و ۳۶۰ هکتار در مناطق آبعلی، سربندان، شابلاغی، اسب چران سرخده ارو، سیر آباد و ... مبارزه علیه این نوع ملخ انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند بیان داشت: در شهرستان دماوند نیز از فروردین ماه کانون یابی و دیده بانی آغاز و اکنون ملخ تا جایی که حرکت کرده سم پاشی انجام شده تا مانع از ورود آن ها به مزارع در روستا ها شود.

ترکیان همچنین به میزان سم پاشی اشاره کرد و افزود: در این راستا یک هزار و ۶۰۰ هکتار سم پاشی انجام شده است.

وی گفت: علاوه بر ذخیره سازی سال قبل امسال نیز حفظ نباتات سم را در اختیار ما قرار داده است و مشکلی در این زمینه نداشتیم.